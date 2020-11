A következő nyolc napban ismét a válogatott csapatoké lesz a terep. A Sport TV az Eb-selejtezőkből, Nemzetek Ligája meccsekből és barátságos találkozókból összesen negyvenet tűz képernyőre. A teljesség igénye nélkül láthatunk spanyol-német, portugál-francia, belga-angol és német-portugál rangadókat is.

Ismét a nemzeti csapatok mezében láthatjuk Európa legjobb labdarúgóit, akik pazar mérkőzéseket vívnak majd. Megtudjuk, mely csapatok lesznek majd ott a 2021-es labdarúgó Eb-n, zárul a Nemzetek Ligája aktuális kiírásának csoportköre, és barátságos meccseket is vívnak a válogatottak. Ennek köszönhető az a meccsdömping, amit a Sport TV kínál szerdától jövő csütörtökig, és amiben 40 válogatott meccs szerepel.

Eb-selejtezők



Amellett, hogy a magyar válogatottnak szurkolhatunk csütörtökön Izland ellen, három további párharcot vívnak, amelyeken az Eb-részvétel a tét. Grúzia Észak-Macedóniát, Szerbia Skóciát, Észak-Írország pedig Szlovákiát fogadja csütörtök este. A Sport TV-n mind a négy mérkőzést meg lehet majd nézni.

Műsor:

Grúzia – Észak-Macedónia: november 12., csütörtök 17:45, Sport1 (élő)

Szerbia – Skócia, majd a teljes játéknap összefoglalója: november 12., csütörtök 20:30, Sport1 (élő)

Észak-Írország – Szlovákia: november 12., csütörtök 20:45, Sport2 (élő)

Magyarország – Izland: november 13., péntek 0:00, Sport1

Nemzetek Ligája



A Nemzetek Ligája 2020-as csoportköréből már csak két forduló van hátra, most dől el, mely 4 csapat jut majd el a 2021 októberében esedékes négyesdöntőbe, azaz nyeri meg saját csoportját az A-ligában, ahogyan megtudjuk azt is, kik játszanak majd osztályozót a feljutásért, illetve a kiesés elkerüléséért 2022 márciusában. Ezúttal 26 Nemzetek Ligája-meccs kerül képernyőre, köztük jónéhány csemegével: Játszik például egymás ellen a Nemzetek Ligáját legutóbb megnyerő, és Eb-címvédő Portugália és az aktuális világbajnok, Franciaország, de a belga-angol, a spanyol-német vagy horvát-portugál derbi miatt is érdemes lesz a Sport1-re vagy a Sport2-re kapcsolni.

Műsor:

Azerbajdzsán – Montenegró: november 14., szombat 17:45, Sport2 (élő)

Portugália – Franciaország, majd a teljes játéknap összefoglalója: november 14., szombat 20:30, Sport1 (élő)

Svájc – Spanyolország: november 14., szombat 20:30, Sport2 (élő)

Németország – Ukrajna: november 14., szombat 22:45, Sport2

Lettország – Feröer: november 15., vasárnap 00:45, Sport2

Málta – Andorra: november 15., vasárnap 08:00, Sport2

Svédország – Horvátország: november 15., vasárnap 12:00, Sport1

Szlovákia – Skócia: november 15., vasárnap 16:00, Sport2

Törökország – Oroszország: november 15., vasárnap 17:45, Sport2 (élő)

Belgium – Anglia, majd a teljes játéknap összefoglalója: november 15., vasárnap 20:30, Sport1 (élő)

Olaszország – Lengyelország: november 15., vasárnap 20:30, Sport2 (élő)

Hollandia – Bosznia-Hercegovina: november 15., vasárnap 22:45, Sport2

Magyarország – Szerbia: november 16., hétfő 01:00, Sport1

Észak-Macedónia – Észtország: november 16., hétfő 16:00, Sport2

Dánia – Izland: november 16., hétfő 18:00, Sport2

Spanyolország – Németország, majd a teljes játéknap összefoglalója: november 17., kedd 20:30, Sport1 (élő)

Horvátország – Portugália: november 17., kedd 20:30, Sport2 (élő)

Franciaország – Svédország: november 18., szerda 00:00, Sport1

Albánia – Fehéroroszország: november 18., szerda 15:45, Sport1 (élő)

Anglia – Izland, majd a teljes játéknap összefoglalója: november 18., szerda 20:45, Sport1 (élő)

Bosznia-Hercegovina – Olaszország: november 18., szerda 20:30, Sport2 (élő)

Kazahsztán – Litvánia: november 18., szerda 22:45, Sport2

Örményország – Észak-Macedónia: november 19., csütörtök 0:30, Sport2

Grúzia – Észtország: november 19., csütörtök 12:30, Sport1

Magyarország – Törökország: november 19., csütörtök 14:30, Sport1

Lengyelország – Hollandia: november 19., csütörtök 17:00, Sport2

Felkészülési mérkőzések



A tétmeccseket azonban szerda este megelőzi jónéhány felkészülési találkozó, amelyeken betekintést nyerhetünk a válogatottak aktuális formájába.

Műsor:

Görögország – Ciprus: november 11., szerda 15:45, Sport1 (élő)

Románia – Fehéroroszország: november 11., szerda 17:45, Sport1 (élő)

Törökország – Horvátország: november 11., szerda 18:30, Sport2 (élő)

Hollandia – Spanyolország, majd a teljes játéknap összefoglalója: november 11., szerda 20:30, Sport1 (élő)

Németország – Csehország: november 11., szerda 20:45, Sport2 (élő)

Olaszország – Észtország: november 11., szerda 22:45, Sport2

Franciaország – Finnország: november 11., csütörtök 0:00, Sport1

Belgium – Svájc: november 11., csütörtök 17:00, Sport2

Moldova – Oroszország: november 13., péntek 16:00, Sport2

Anglia – Írország: november 13., péntek 18:00, Sport2

Borítókép: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images