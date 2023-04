A Real Madrid a következő négy hétben átlagosan háromnaponta játszik majd mérkőzéseket, mivel még a Bajnokok Ligájában is versenyben vannak, plusz a bajnokság is pörög.



Carlo Ancelotti, a királyiak vezetőedzője legutóbbi nyilatkozatában kifejezte nemtetszését a túlzsúfolt meccsnaptár miatt.

„Ha objektíven nézzük, ennek az egésznek nincs értelme. Túl szűk a pihenőidő, túl sok a mérkőzés. Az egész futballban a játékosok egészségi állapota a legfontosabb, azonban mindenki magára gondol, rájuk senki.”



„Valamin változtatni kell, mert ez így nem helyes és kifejezetten rosszat tesz a futballnak.”

Egyértelmű, hogy Ancelotti kritikája az UEFÁ-nak és a FIFÁ-nak szólt, akik a zsúfolt meccsnaptárral minden eddiginél jobban teletömik a saját zsebüket.

Ancelotti: "LaLiga, UEFA, FIFA and the Spanish Federation don't care about the players. Something has to change. There's too many games. The schedule is crazy. We have to evaluate how the players feel." pic.twitter.com/9cMJWnx54S