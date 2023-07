Kazuyoshi Miura 1986-ban kezdte profi karrierjét, a brazil Santos csapatánál, Japánban ugyanis abban az időben nem volt professzionális együttes.



A dél-amerikai országban hat különféle klubnál játszott a csatár, majd visszatért szülőhazájába, mert elindult az új japán bajnokság, a J League. A Verdy Kawaski együttesével sorra nyerte a bajnoki címeket, majd a kilencvenes évek közepén Európába igazolt.



Szerepelt a Serie A-s Genoa színeiben és a horvát rekordbajnok Dinamo Zágrábnál is, majd visszatért a szigetországba. A Kyoto Purple Sanga, a Vissel Kobe és a Yokohama FC következett, majd idén januárban ismét Európába szerződött.



Kölcsönvette ugyanis a portugál másodosztályú Oliveirense. Egyik találkozóján megválasztották a mérkőzés emberének is! Habár összesen csak három bajnokin szerepelt, csapata számít rá a továbbiakban is.



„60 éves koromig akarok játszani!” – mondta „Kazu” nemrég egy interjúban, nem maradt más hátra, mint ehhez jó egészséget és eredményes szereplést kívánni!



Borítókép: Gualter Fatia/Getty Images