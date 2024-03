A tier-one német riportere, Christian Falk szerint a Barcelona komolyan érdeklődik Thomas Tuchel szolgálatainak megszerzése iránt, amint Xavi a szezon végén távozik.

Tuchel és a Bayern München útjai is elválnak a nyáron, vagyis szabadon indulhat neki a következő kalandnak.

A Barcelona mellett a Manchester United is érdeklődik Tuchel iránt, miután egy jelentés szerint Erik ten Hag utódját is keresik a színfalak mögött.

Falk azonban úgy tudja, ha mindkét klub megkörnyékezi Tuchelt, akkor a Barcát elutasítja a Manchester United kedvéért.

(Source: @cfbayern) pic.twitter.com/ySL9HtJ1c7