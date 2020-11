A Csonbuk Motors csapata megvédte címét a dél-koreai labdarúgóbajnokságban.

A Csonbuk a 27., utolsó forduló vasárnapi játéknapján házigazdaként 2-0-ra legyőzte a Tegu FC-t, ezzel megőrizte első helyét a tabellán, és biztosította története nyolcadik bajnoki címét. A mérkőzést végigjátszotta Li Dong Guk, a hazaiak 41 éves csatára, aki utoljára lépett pályára karrierje során. A támadó csúcstartó a ligában 228 góljával, és az ázsiai Bajnokok Ligájában is ő vezeti az örökrangsort 37 találattal. A hazáján kívül a Werder Bremenben és a Middlesbrough-ban is megfordult játékos 105-ször szerepelt a válogatottban, pályára lépett az 1998-as és a 2010-es világbajnokságon is.



Fotó: Han Myung-Gu/Getty Images

A Koreai Köztársaságban a koronavírus-járvány miatt február helyett csak májusban kezdődött a bajnokság, komoly biztonsági szabályok mellett. A meccsek eleinte zárt kapuk mögött, majd korlátozott nézőszámmal zajlottak, a játékosok számára tiltott volt a köpködés és a hosszú gólöröm, kézfogás helyett pedig fejbiccentéssel köszönthették egymást. Az 1983 óta zajló, így a legrégebbi hagyományokkal bíró ázsiai profiliga küzdelmeit rövidítve, 38 helyett 27 forduló alatt rendezték meg.

Borítókép: Han Myung-Gu/Getty Images