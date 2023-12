A mai modern labdarúgás egyik legkiterjedtebb hálózatát építi a Manchester City csapatát is birtokló City Football Group.



A szervezetnek világszerte számos országban van csapata, ezek között pedig igyekszik áramoltatni a tehetségeket.

Ömer Necati Albayrak török újságíró számolt be arról, hogy a City-csoport a török elsőosztályban 14. helyen álló Istanbul Basaksehir-t is megvásárolta, ezzel már náluk is van érdekeltsége.

City Group ile Başakşehir arasında yapılan hisse satışı görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. İlk ödemeyi aldığı ifade edilen Başakşehir'in, satış kararının kısa sürede resmen duyurulması bekleniyor. (@necatialbayrak5) pic.twitter.com/m6QhAhrSoc — Fanatik (@fanatikcomtr) December 11, 2023

Az újságíró szerint a kifizetés már zajlik, így hamarosan hivatalossá is tehetik a tulajdonosváltást.

A City Football Group jelenlegi tagjai: Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar és az új érkező Basaksehir.

Fotó: Muzahim Zahid Tuzun/Anadolu Agency via Getty Images