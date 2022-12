Marcus Thuramnak nyáron lejár a szerződése a Borussia Mönchengladbach csapatánál, így nyáron ingyen távozhatna.

Mivel a támadó és a klub között nem született megegyezés a hosszabbításról, az egyesület már a télen megszabadulna tőle, elkerülvén, hogy ingyen távozzon.

A német Bild szerint viszont így sem tudnak majd érte sokat kérni, a forrás szerint körülbelül 10 millióért válthat klubot a játékos.

Az egyik legkomolyabb érdeklődő az Arsenal, akik a sérült Gabriel Jesus tökéletes helyettesét látják benne, de a Bayern, az Inter és a Manchester United is figyeli a 25 éves francia helyzetét.

Thuram ebben a szezonban 17 meccsen 13 gólt és négy gólpasszt jegyzett a klubjában.

