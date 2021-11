A NaifFCB Twitter-oldala még a koronavírus járvány miatt kialakult karantén időszak alatt kérte arra rajongóit, hogy osszák meg egymással a legkülönlegesebb statisztikáikat és történeteiket, amik kötődnek a focihoz. A felhasználók komolyan vették a feladatot és számos olyan észrevételt írtak le, amelyek elsőre hihetetlennek tűnnek, mégis igazak.

Nézzük a legjobb tízet!



A Manchester United soha nem veszített el Premier League-meccset az Old Traffordon akkor, amikor vezetéssel vonult a szünetre.

Nem irigyeljük az ellenfelet, akinek ennek a tudatában kell pihenőre mennie.



Két olyan játékos van, akik elmondhatják magukról, hogy minden egyes percben szerezett gólt.

Csak Zlatan Ibrahimovic és Cristiano Ronaldo volt erre képes.



Zlatan Ibrahimovic hat olyan csapatban is játszott, ami BL-t nyert, de ő magának ez sosem sikerült.

A svéd játszott az AC Milanban, az Interben, a Juventusban, a Manchester Unitedben, a Barcelonábsn és az Ajaxban is. Ezek mindegyike nyert BL-t, igaz nem akkor, amikor Ibra náluk volt.



Mindössze nyolc szerzett góllal is lehet világbajnokságot nyerni

Ezt a spanyolok bizonyították be a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon.