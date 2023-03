Timo Werner tavaly nyáron hagyta el a Chelsea-t, hogy vesszőfutását követően visszatérjen korábbi sikereinek helyszínére, Lipcsébe.



A 27 éves német Szoboszlai csapattársaként idén 29 meccsen 13 gólig és 5 gólpasszig jutott.

A török átigazolási szakértő Ekrem Konur szerint azonban ismét klubot válthat Werner, ugyanis több angol klub is figyeli a helyzetét.

#EXCL• RB Leipzig's 27-year-old striker Timo Werner could move back to the Premier League in the summer transfer window because some clubs are monitoring the situation of the German player.

