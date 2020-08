Thomas Müller, a Bajnokok Ligája-győztes német Bayern München válogatott labdarúgója üdvözli, hogy nézők előtt rendezik meg Budapesten a spanyol Sevilla elleni Európai Szuperkupát szeptember 24-én.

A harmincéves játékos feltétlenül kívánatosnak nevezte, hogy a szurkolók ismét bejöjjenek a stadionokba. Elmondta, nagyszerű lenne, ha a nézők fokozatosan visszatérhetnének a mérkőzésekre.



"Kíváncsi vagyok. Remélem, minden jól működik majd, és kicsit közelebb kerülünk ahhoz, amit megszokhattunk" - mondta Müller. Hangsúlyozta, a különösen fontos találkozókon, döntőkön semmi sem helyettesíti a szurkolókat, akik szenvedéllyel követik az eseményeket a stadionokban. A támadó kiemelte azt is, bízik benne, hogy hamarosan véget érhet a koronavírus-járvány miatt átmeneti időszak.



Az európai szövetség (UEFA) kedden jelentette be, hogy a BL-győztes Bayern München és az Európa-ligában diadalmaskodó Sevilla nézők előtt léphet pályára a Puskás Arénában szeptember 24-én. A Kicker című szaklap értesülése szerint a két klub számára három-háromezer jegyet biztosítanak. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tájékoztatása szerint a nézőtéri kapacitás harminc százalékát használhatják ki. A Puskás Aréna befogadó képessége 67 ezer néző, így körülbelül 20 ezren lehetnek jelen a helyszínen.



A magyar szurkolók jegyvásárlási lehetőségeiről az UEFA hamarosan tájékoztatja a magyar szövetséget.



A német bajnokságban zárt kapuk mögött rendezték meg a leállás után a mérkőzéseket, és Angela Merkel kancellár csütörtökön azt javasolta, hogy december 31-ig ez így is maradjon. Az ezzel kapcsolatos egyeztetésen Horst Seehofer belügyminiszter ugyanakkor úgy vélekedett, korlátozott számban be lehetne majd engedni szurkolókat a bajnoki futballmeccsekre.



A Bajnokok Ligája Bayern München sikerével zárult lisszaboni zárótornája szintén nézők nélkül zajlott.

Borítókép: Matt Childs/Pool via Getty Images