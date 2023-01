Roberto Martinez távozása óta szabad a belga válogatott szövetségi kapitányi posztja, a hírek szerint pedig Thierry Henry a legnagyobb esélyes.

A francia legendát a játékosok nagy része örömmel fogadná, ugyanis másodedzőként bizonyította nekik rátermettségét.

Romelu Lukaku: "For me, Thierry Henry is the next coach of Belgium. There are no doubts. I say it openly, he will be the next coach." (Sky Italia) pic.twitter.com/b7FdAwl632