A La Liga elnöke, Javier Tebas közösségi oldalán reagált a PSG elnökének szavaira.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nasser al Khelaifi exkluzív interjút adott a Marcának, melyben a La Liga vádjaira is reagált.



"Azért csináljuk, mert tudjuk, hogy ez lehetséges. Nem az a stílusunk, hogy más ligákról, klubokról vagy szövetségekről beszélünk. Nem adunk leckéket, és nem engedjük meg, hogy bárki is leckét adjon nekünk. Folytatjuk építjük a projektünket” – jelentette ki.



Ezzel a mondatával pedig kiverte a biztosítékot a La Liga elnökénél, Javier Tebasnál, aki közösségi oldalán reagált.



„Az Al-Khelaifi dolog egy másik szint. Mindannyiunkat bolondnak tart (még ő sem hiszi el a hazugságait), és nyilatkozik a Marcának, hogy arrogánsan leckét adjon az újgazdag. A szabályok nem léteznek a PSG számára. Továbbra is a fenntartható futballért fogunk küzdeni, csalás nélkül” – írta.

Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en @marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de "nuevo rico". Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas. https://t.co/EKnlqLKju1 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 22, 2022



Azonban nem a korábban említett mondat volt az egyetlen, amellyel a PSG elnöke célba vette Tebast.



"Ki az a Tebas? Nem ismerem azt a személyt. Nem érdekel, hogy mit mond , az az igazság, hogy erről már évek óta beszélnek” – nyilatkozta.

Borítókép: Oscar J. Barroso/Europa Press a Getty Images