A Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett Al Nassr csupán egy 0-0-s döntetlenre volt jó az Al Shabab ellen az Arab Klubok Bajnokok Kupájának pénteki találkozóján.



Ronaldo a második félidőben csereként lépett pályára, de nem tudott új lendületet vinni a csapatába.

A végső sípszót követően csalódottan sétált az oldalvonal mellett, amikor egy operatőr szeretett volna pár közeli képet készíteni a portugálról, azonban az ingerülten reagált, elküldte magától a kamerást, és még a vizespalackját is felé hajította.

Cristiano Ronaldo wasn’t a happy man after Al-Nassr drew with Al-Shabab last night, throwing water at the cameraman and ushering him away pic.twitter.com/OLcMcNzNQa