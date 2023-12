„Az Európai Unió bírósága szerint a nemzetközi (FIFA) és az európai futballszövetség (UEFA) az uniós joggal ellentétesen döntött korábban amellett, hogy megakadályozza az úgynevezett Európai Szuperliga (ESL) létrehozását.

A testület csütörtöki határozata alapján nem felel meg az Európai Unió versenyszabályzatának az, hogy a FIFA-nak és az UEFA-nak saját szabályzata szerint lehetősége van megakadályozni konkurens sorozatok indítását, valamint megbüntethetik az ezekben szereplő klubokat és játékosokat.” – írja a Magyar Távirati Iroda az EUB ítéletéről.

A döntés nyomán megszólaltak a Szuperligában érdekelt Real Madrid és Barcelona elnökei is, ahogyan az UEFA sem hagyta szó nélkül.





De mi is az a Szuperliga?

2021 április 18-án jelentette be 12 alapító klub, hogy elindítják a Szuperliga nevű sorozatot, amely független az UEFA-tól. Úgy számoltak, hogy további három csapat csatlakozik még a debütáló idényben, majd kiterjesztették volna több szintre, a résztvevők számát pedig meg akarták ötszörözni.

A Szuperliga mögötti cég, az A22 Sports elképzelése:

A22 Sports - the company behind a new European Super League - unveil their new format proposal for European club competitions in men's and women's football pic.twitter.com/zzU5gEkp3L