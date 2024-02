Az idő múlása ellenére Diego Costa nem szándékozik befejezni futballkarrierjét. Február 8-án az egyik brazil klub bejelentette a neves csatár szerződtetését.

A 2022/2023-as szezon után a támadó úgy döntött, hogy elhagyja Európát. Elvált az angol Wolverhamptontól, és a Botafogóhoz csatlakozott, azokban csak néhány hónapig tartott a kapcsolat. A 15 tét mérkőzésen háromszor sikerült feliratkoznia a góllövőlistára.

A 2024-es évet tehát klub nélkül kezdte, többek között a Palmeirasszal is kapcsolatba hozták, de végül Costa másképp döntött. Február 2-án este jelentették be, hogy a 35 éves játékos a Gremio Porto Alegre csapatához szerződött. Ez lesz pályafutása negyedik brazil klubja.

Gremio have completed deal to sign former Chelsea and Atlético striker Diego Costa as free agent.



After Wolves and Botafogo chapters, now time for Gremio. pic.twitter.com/0d2mBMC076