Vajon megőrzi-e veretlenségét a Xabi Alonso vezette Bayer Leverkusen a Bayern München elleni rangadón? Mire megy a Girona a Real Madrid ellen a Santiago Bernabuéban? Meglepi-e az AS Roma a listavezető és a bajnoki címre legnagyobb esélyes Intert? Ezekre a kérdésekre biztosan választ kapunk a vasárnapi játéknap végére.

18:01 - Az utolsó pillanatban szerzett góllal fordított és nyert a Tottenham a Brighton ellen 2-1-re. Hiába vezettek a vendégek, a 61-dik percben előbb Sarr góljával egyenlítettek a hazaiak, majd a hosszabbításban a mérkőzés 96-dik percében Jonhson találatával megnyerte a mérkőzést a Tottenham. Ezzel a győzelemmel a Tottenham továbbra is a negyedik helyen áll a bajnokságban.

17:58 - Szoboszlai Dominik nélkül, de magabiztos 3-1-es győzelmet aratott a Liverpool hazai pályán a Burnley ellen. Jürgen Klopp együttese egy trükkös ellenfél ellen játszott és nyert Jota, Diaz és Darwin Nunez góljainak köszönhetően. Ezzel a győzelemmel a Liverpool visszavette a vezetést a Premier League tabelláján.

