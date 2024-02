Mire megy az Alavés ellen a Barcelona? Tudja-e csökkenteni hátrányát a Bayern München? Győzelemmel kezdi az évet a Fradi? Ezekre a kérdésekre biztosan választ kapunk a szombati játéknap végére.



18:00 - Gólfesztivál a Premier League-ben

A Nwecastle-Luton mérkőzés első félidejében kétszer is vezettek a hazaiak, de az újonc mindkét alkalommal egyenlített. Sőt, a második félidőben 4-2-re elhúztak a vendégek, azonban a szarkák nem adták fel, kiegyenlítettek.

A Luton elleni súlyos pofont követően kiütötte ellenfelét a Brighton, Roberto De Zerbi együttese 4-1-re nyert a Crystal Palace ellen.

A Burnley David Datro Fofana duplájával mentett pontot a Fulham ellen.







17:45 - Ez történt a Bundesligában:

Habár 1-1-es állással vonulhattak szünetre a felek Münchenben, a második játékrészben Kane és De Ligt is betalált a Mönchengladbach ellen, így otthon tartotta mindhárom pontot a címvédő.

Tella duplájával nyert a sereghajtó Darmstadt otthonában a listavezető Bayer Leverkusen.

Deniz Undav volt a hős a Freibrug-Stuttgart mérkőzésen, gólja mellet két gólpasszt is kiosztott, így 3-1-re nyertek a vendégek. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, Szalai Attila nem kapott lehetőséget.

További eredmények:

Mainz-Werder Bremen 0-1, Vfl Bochum-Augsburg 1-1





17:00 - Nyert a Fradi Kisvárdán

Bátran kezdett a Kisvárda, de a címvédő fővárosiak hamar átvették a játék irányítását, az első helyzetükre bő negyedórát kellett várni, Loncar tízméteres lövése viszont nem találta el a kaput. Összességében ez jellemezte az első félidőt: mezőnyfölényben futballozott a Ferencváros, azonban a befejezések rendre pontatlanok voltak. Ami nem sikerült kidolgozott akcióból, az összejött a Kisvárda hibájából, ugyanis a hazaiak saját térfelükön vesztették el a labdát, ebből indult meg Abu Fani, aki aztán nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott. A szünet előtt mindkét csapat előtt adódott még egy-egy ziccer, de gól nem született.

Térfélcserét követően még bátrabb és támadóbb felfogásban kezdte a játékot a Kisvárda, közel is járt az egyenlítéshez, amelyet Dibusz védése, majd a gólvonalon Abu Fani tisztázása akadályozott meg. A túloldalon a vendégek viszont nem hibázták el a helyzetüket: Loncar előbb a kapufát találta el, de a kipattanót már értékesítette. A piros-fehérek egy szöglet után Mesanovic fejesével ugyan gyorsan szépítettek, ám Cipetic hatalmas védelmi hibáját kihasználva Pesic néhány perc elteltével visszaállította a kétgólos különbséget. A harmadik ferencvárosi találattól hitehagyottá vált a Kisvárda, amelynek így esélye sem volt a hátralévő húsz percben ledolgozni a hátrányát.



16:45 - Két végeredmény a Serie A-ból:

Empoli-Genoa 0-0

Udinese-Monza 0-0



16:00 - Legyőzte a kiesőjelöltet a Valencia

23 perc után már kettővel vezetett a hazai együttes a sereghajtó, nyeretlen Almeria ellen. Előbb Duro, majd Jaremcsuk talált be. Az 50. percben ugyan szépítettek a vendégek, de az egyenlítés nem jött össze. A Valenciának még az is belefért, hogy Pepelu tizenegyest hibázott.





15:30 - A hosszabbításban mentett pontot az Everton

Richarlison góljával már a 4. percben vezetett a Tottenham, a hazaiak a 30. percben Harrison találatával egalizáltak. A vendégek brazil játékosa gondoskodott róla, hogy előnnyel vonulhassanak szünetre, a 41. percben ismét bevette Pickford kapuját.

Ange Postecoglou együttese még a 90+3. percben is vezetett, de jött Branthwaite és egyenlített, így legalább egy ponttal gazdagabbak lettek a liverpooliak, a londoniak így viszont nem tudták beérni a City-t és az Arsenalt.







14:45 - A harmadik Fehérvár legyőzésével kezdte a tavaszt a ZTE

Február elejéhez képest kellemesnek mondható, napsütés idő fogadta a csapatokat a zalai gyepen, melyen az első pillanattól kezdve hatékonyabb volt a hazai együttes. A horvát Antonio Mance a mérkőzés elején, valamint közvetlenül a szünet előtt is betalált, de nem csak ezért volt megérdemelt a ZTE kétgólos félidei vezetése. A téli szünetet a kiesést jelentő 11. helyen töltő hazai együttes ugyanis 50-50 százalékos labdabirtoklási arány mellett többet próbálkozott és többször is találta el a kaput. Egygólos vezetésnél ugyanakkor a hazai szurkolók izgulhattak egy pillanatra, amikor a csereként beállt Csóka hátáról egy fehérvári szöglet után a saját kapuja felé pattant a labda, de a kapufa "kisegítette" a védőt és csapatát.

Fordulás után a játék képe annyiban változott, hogy miközben kiegyenlített volt a labdabirtoklási arány, idővel egyre veszélyesebbé vált a Fehérvár játéka. Egy ízben Mance megszerezhette volna a mesterhármast jelentő találatot, de Tóth Balázs nagyot védett, majd egy szabadrúgást a hajrához közeledve Csongvai tekert szépen, 20 méterről a zalaiak kapujának jobb felső sarkába. Az utolsó tíz percben mindkét együttes vezetőedzője cserékkel próbált frissíteni saját csapatán, ez pedig a Zalaegerszegnek hozta meg a győzelmet és a három pontot érő gólt, Croizet ugyanis hét perccel a beállása után - a vendégek kapusának "segítségével" - szépen lőtt a kapuba egy jobb oldali szabadrúgást.

