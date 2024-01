Visszatalál-e a győztes formájához az Arsenal? Folytatódik-e Xabi Alonso csapatának remek sorozata? Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk a szombati játéknap végére, addig nézzük a történéseket:

18:11 - Meglepetésre a VfL Bochum 1-0-ra nyerni tudott a VfB Stuttgart ellen. A hazaiak számára a találkozó 50-dik percében szerzett találat elég volt ahhoz, hogy meglepetésre legyőzzék a bajnokság harmadik helyén álló Stuttgart együttesét.

18:10 - Nem bírt egymással a Villareal és a Mallorca. A La Liga szombati játéknapjának mérkőzésén a bajnokság 14-15-dik helyezett csapatai játszottak egymással, akik ráadásul azonost pontszámmal is rendelkeztek. Az összecsapást végül egyik csapat sem tudta megnyerni. A mérkőzés végén a 91-dik percben érkezett a Mallorca egyenlítő találata. A Villareal ezzel a döntetlennel, csak a jobb gólarányának köszönhetően előzi meg a Mallorca együttesét.

Villarreal 1-1 Mallorca



Javi Llabrés entered the game in the 88' minute and equalized the score with this touch in the 90' minute.pic.twitter.com/2X4BOYBaSc