A szezon eddigi legnagyobb összecsapására készül Szoboszlai Dominik és a Liverpool az Arsenal elleni bajnokin, de rangadó lesz az olasz és a spanyol bajnokságban is, előbb az Atletico Madrid és a Sevilla, majd este a Roma és a címvédő Napoli feszülnek egymásnak.

20:30 - A Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Premier League szombati játéknapjának rangadóján.

18:12 - Behúzta a La Liga szombati játéknapjának rangadóját az Atletico Madrid, akik hazai pályán nyertek 1-0-ra a Sevilla ellen. Llorente 47-dik percben szerzett találata elég volt a három pont begyűjtéséhez, pedig a 70-dik percben Soyuncu kiállítása miatt az utolsó 20 percet emberhátrányban játszották a hazaiak. Diego Simeone együttese így ezzel a győzelemmel a harmadik helyen zárja az idei esztendőt a Real Madrid és a Girona mögött hét ponttal lemaradva.

18:02 - A Tottenham hazai pályán 2-1-re legyőzte az Everton együttesét és ezzel fontos három pontot gyűjtöttek be. A hazaiak az első félidő korai szakaszában már 2-0-ás előnybe kerültek, amit aztán végül meg is őriztek és az Everton csak a 82-dik percben tudott szépíteni. A Tottenham ezzel a győzelemmel a negyedik helyen áll a bajnokságban, míg az Everton csak a 16-dik helyen.

18:00 - Kerkez bár nem lépett pályára sérülés miatt, de csapata így is nyert idegenben a Nottingham ellen 3-2-re. A hazaiak már a mérkőzés 23-dik percétől emberhátrányban kellett játszaniuk, de a Bournemouth Solanke triplájának köszönhetően behúzták a győzelmet és a három pontot.

