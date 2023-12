Kerkez Milosék a Manchester Unitednél vendégeskednek, a bajnokverő Aston Villa az Arsenallal mérkőzik meg, a spanyoloknál a Real Madrid a Real Betis együttesével csap össze, az Atalanta pedig az AC Milan ellen javíthat formáján. Tartsanak velünk a folyamatosan frissülő körképünkben.



18:15 - Real-is döntetlen

Jude Bellingham találatával vezetett ugyan a Betis ellen a Real Madrid, de Aitor Ruibal látványos góljával egy pontot megmentettek a hazaiak.



18:00 - Történelmi győzelmet arattak Kerkezék a Manchester United ellen





17:45 - Zalaegerszegen sem tudott nyerni az Újpest

Az első perctől érződött, hogy mindkét csapat nehéz helyzetben várta a mérkőzést, ennek megfelelően a játékszervezés szempontjából a stabil védekezés volt az elsődleges szempont. A felek kevés kockázatot vállaltak, anélkül pedig a felállt védelmeket nem sikerült feltörni. Az első 45 perc szinte teljes egészében helyzet nélkül telt el, mígnem közvetlenül a szünet előtt a kék-fehérek egy támadáson belül két ziccert is elrontottak, az Újpest előtt pedig egy lehetőség adódott.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, a fővárosiak az első helyzetüket kihasználva mégis előnybe kerültek. A góltól sem lett élénkebb a találkozó, ugyanúgy csendesen teltek a percek a két 16-os közötti mezőnyjátékkal. A játékrész derekán majdnem egyenlített a Zalaegerszeg, de Sajbán akrobatikus lövése a bal kapufát találta el. Az utolsó húsz percben az egyenlítés reményében próbált nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni és támadólag fellépni a hazai csapat, ez viszont felkínálta a kontrázási lehetőséget az ellenfélnek, így a korábbiaknál élvezetesebb futball alakult ki a hajrára. A ZTE többször is közel járt a gólhoz, de Molnár bravúrral védte Sajbán fejesét, Evangelu bólintása után pedig a jobb kapufán csattant a labda. A 86. percben aztán Medgyes pontos lövése már utat talált az újpesti kapuba, így igazságos döntetlennel zárult a mérkőzés.





17:30 - Magyar sikerek a Bundesligában

Schäfer Andrásék 3-1-re győzték le a Mönchengladbach együttesét, míg Sallai Roland csereként lépett pályára Wolfsburgban, a Freiburg 1-0-ra nyert.

A forduló eddigi meglepetését az Eintracht Frankfurt szolgáltatta:







17:03 - Emberelőnyben sem ment a Lazio együttesének

A rómaiak a kiesőhelyen álló Verona otthonában játszottak 1-1-es döntetlent úgy, hogy a 77. perctől emberelőnyben játszhattak.



16:20 - Harminc perc alatt hármat rúgott az Eintracht a Bayern ellen

Az első félidő végén Kimmich szépített ugyan, de így is nehéz helyzetben a címvédő.





15:30 - Szoboszlai kezdett, emberelőnyben fordított a Liverpool





15:20 - Stieber góljával az MTK legyőzte a Debrecent

A Debrecen sokkal jobban kezdte a mérkőzést, egyértelműen irányította a játékot, ráadásul fölénye nem is volt meddő, mert futballistáinak többször sikerült helyzetbe kerülniük. A hajdúságiak játékából kizárólag a gól hiányzott, Demjén eszén viszont nem tudtak túljárni. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, ugyanis az MTK egyetlen olyan támadásából, amikor eljutott az ellenfél kapujáig, szerencsés körülmények között megszerezte a vezetést: Thian lövése irányt változtatott egy debreceni védőn, a labda így vágódott a debreceni kapuba. A gól valamelyest megtörte a vendégek lendületét, akik így is jóval többet birtokolták a labdát, azonban a szünetig újabb lehetőségük már nem volt.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, azaz a Debrecen támadott, az MTK kizárólag a védekezésre összpontosított, viszont a Loki ezúttal az első helyzetét kihasználva egyenlített. Meglepő módon a fővárosiaknak tett jót a bekapott gól, ezt követően ugyanis sokkal bátrabban lendültek támadásba a labdaszerzéseket követően, még helyzetük is akadt. A DVSC mezőnyfölényben futballozott a hátralévő időben, de a hazaiak kontrái ígéretesebbek voltak, a hajrában egy ilyen akció végén a csereként beállt Stieber rendkívül okos és pontos csavarással eldöntötte a három pont sorsát az MTK javára.



14:15 - Szoboszlai kezdett a Crystal Palace ellen

Az első félidőben nem láthattak gólt a nézők, a VAR egy lehetséges Crystal Palace-tizenegyest vizsgált, de végül nem fújták be.

Our line-up to face Crystal Palace#CRYLIV — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2023

10:00 - a napi program

NB I

16. FORDULÓ

13.15: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

15.45: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

13.30: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton–Burnley (Tv: Match4)

16.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sheffield United–Brentford

16.00: Wolverhampton–Nottingham

18.30: Aston Villa–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

17.00: Rennes–Monaco

21.00: PSG–Nantes (Tv: Arena4)

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Heidenheim–Darmstadt

15.30: Union Berlin–Mönchengladbach

15.30: Werder Bremen–Augsburg

15.30: Wolfsburg–Freiburg

18.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

15.00: Verona–Lazio (Tv: Sport1)

18.00: Atalanta–Milan (Tv: Sport1)

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

14.00: Alavés–Las Palmas (Tv: Spíler2)

16.15: Real Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)

Borítókép: Sport365