18:00 - Simán nyertek az ágyúsok, fordulatos meccset nézett a padról Kerkez

A bajnoki címért harcoló Arsenal kiütötte idegenben a Burnley együttesét, Saká duplázott, Ödegaard a gólja mellett gólpasszt is adott, a végeredmény 0-5.

A Fulham otthon kapott ki 2-1-re az Aston Villa együttesétől, míg a Newcastle 2-2-es döntetlent ért el a Bournemouth ellen. A vendégeknék Kerkez Milost nem cserélte be a Iraola vezetőedző.

A Nottingham Forest a West Ham legyőzésével menekül a kiesés ellen, míg a Tottenham vesztét Joao Gomes okozta, a Wolverhampton futballistája duplázott a Spurs ellen (1-2).







17:50 - Hosszú délután a Bundesligában

Négy piros lap, félbeszakadó mérkőzések, szoros párharok. Röviden így lehetne összefoglalni a német élvonal szombat délutáni találkozóit.

Az újonc Darmstadt otthoában 2-1-re nyert a remekül szereplő VfB Stuttgart. Guirassy révén a vendégek kerültek előnybe, az első félidő végén a bíró 20 percet hosszabbított. A második játékrész végén a stuttgartiak megduplázták góljaik számát, de nem sokkal később a Darmstadt is betalált, izgalmassá téve a hajrát. Az egyenlítés már nem jött össze, továbbra is dobogón a Vfb Stuttgart,

A Heidenheim ellen folytatta győzelmi szériáját a Bayer Leverkusen, a másik újoncot 2-1-re győzte le a listavezető.

Schäfer András sérülés miatt hiányzott az Union Berlin keretéből, amely Brenden Aaronson góljával mindhárom pontot elvitte a Hoffenheim otthonából.

A Mainz 1-0-ra verte az Augsburgot, a Dortmund nem bírt a Wolfsburggal (1-1).





17:30 - Fordított Mezőkövesden a Kisvárda

Kisvárdai szempontból rémálomszerűen kezdődött a mérkőzés, mivel az első perc végén Cseri bal oldali beadása után a labda Lippai kezéről vágódott le, amiért Berke játékvezető büntetőt ítélt, Drazic pedig értékesítette a tizenegyest.

A folytatásban a hazaiak birtokolták többet a labdát, majd negyedóra elteltével magához ragadta a kezdeményezést a vendégegyüttes és a félidő közepén Filipovic szép találatával egyenlített. A gól után lendületben maradt a Kisvárda és a félidőig veszélyesebben játszott, de újabb gólt nem tudott szerezni.

A második félidőt a házigazda kezdte jobban, támadásaiba azonban rendre hiba csúszott. Így az igazán veszélyes rohamok elmaradtak, majd alig tíz perc után a játékrész első veszélyes kisvárdai támadása végén Cipetic 17 méterről szépen tekert a hazai kapu jobb oldalába.

Hátrányban a hazaiak hármas cserével próbálkoztak és nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de a Kisvárda stabilan védekezett. A hajrában ugyan akadt néhány lehetősége a vendéglátóknak, ám a vereséget nem tudták elkerülni.





17:00 - A hosszabbításban esett gól mentette meg a Napolit

Nagyon nem megy ebben a szezonban a címvédő nápolyiaknak, ezúttal a Genoa vitt pontot a Diego Armando Maradona Stadioból. A vendégek a 47. percben Morten Frendrup góljával szereztek vezetést, a hazaiak a lefújás előtt nem sokkal egalizáltak, Cyril Ngonge révén. A Napoli ezzel csupán a 9., a Genoa a 12.





16:30 - Hatalmas tiltakozások a Bundesligában

Nem csitulnak a kedélyek a német élfutballban, a szurkolók hetek óta demonstrálnak a szövetség ellen. A szombati játéknap három találkozója (Wolfsburg-Borussia Dortmund, Hoffenheim-Union Berlin és Darmstadt-Vfb Stuttgart) is félbeszakadt hosszabb-rövidebb időre, mert a drukkerek teniszlabdákat dobáltak a pályára:



16:00 - Ötig jutott az Atletico Madrid

A nemzetközi kupaszereplésért harcoló Las Palmas együttét fogadta az Atletico Madrid. Diego Simeone együttese a 20. percben már kétgólos előnyre tett szert, Marcos Llorente duplájával.

A második félidő elején Angel Correa is betalált. A vendégek mestere az 59. percben hármat cserélt, nem sokkal később Correa ismét megrezegtette a hálót, a hajrában pedig Depay révén ötre nőtt a különbség, az Atleti pedig ideiglenesen a tabella 3. helyére lépett.







15:30 - Gálázott a Liverpool

A Brentford otthonában lépett pályára a Jürgen Klopp együttese. A szezon végén búcsúzó mester az első félidőben két kényszerű cserét hajtott végre, előbb Jones majd Jota hagyta el a játékteret. A 34. percben Nunez szerzett vezetést a vendégeknek.

A második félidőben Salah előbb gólpasszt adott, majd maga is betalált. Toney ugyan szépített a hazaiak részéről, de a hosszabbításban Gakpo visszaállította a háromgólos különbséget.





15:00 - A kecskemétiek nyerték a lila-találkozót

A lila-fehér csapatok mérkőzése gyors kecskeméti góllal indult, ugyanis a századik élvonalbeli találkozóján futballozó Banó-Szabó remek kiugratásából Lukács talált az újpesti kapuba. A kapott gól után fokozatosan átvették az irányítást a vendégek, és bár a játék többnyire a hazai térfélen zajlott, helyzetek mégsem alakultak ki. A szorításból kiszabaduló Kecskemét viszont majdnem megduplázta az előnyét, Májer csavarása a bal kapufán csattant. A szünet előtti 15 perc kemény belépőkkel tarkított, fordulatos küzdelemmel telt, valamelyest a hazai akciók voltak veszélyesebbek, de egy ízben Varga Bencének is védenie kellett.

A térfélcserét követően a fővárosiak kettős cserével próbáltak frissíteni, jobban is kezdték a második félidőt, de büntetőből sem sikerült egyenlíteniük, mert Mörschel középre tartó tizenegyesébe lábbal belekapott a balra vetődő Varga, a labda így a keresztlécre pattant. Lendületben maradt az Újpest, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de Varga sorozatos védései rendre megakadályozták a gólt. Az utolsó 25 percre a Kecskemét valamelyest rendezte sorait, a vendégek mezőnyfölénye így is megmaradt, de a hazai védelem már kevesebb lövést engedett, ha mégis szükség volt Vargára, akkor a kapus eszén továbbra sem tudtak túljárni. A hajrában a hazaiaknak is volt lehetőségük, hogy eldöntsék az összecsapást, a vendégeknek is az egyenlítéshez, de újabb gól nem született, így az Újpest pont nélkül távozott Kecskemétről.





