Szoboszlaiék nehéz meccsre számíthatnak, ugyanis a Tottenham csapatát fogadják. A Bayern visszavághat a Lipcse csapatának a Német Szuperkupában elszenvedett vereségükért, míg a La Ligában a listavezető Girona a második Real Madridot fogadja.

20:00 - Az AC Milan magabiztosan, 2-0-ra nyert a Lazio ellen, Pulisic és Okafor góljaival. Ezzel a piros-feketék átmenetileg átvették a vezetést a tabellán.

19:00 - Újabb hiba a PSG-től, ezúttal a Clermont otthonában nem voltak képesek gólt szerezni, így egy kifejezetten unalmas találkozón 0-0-s döntetlennel végeztek a találkozó előtt mindössze egy pontot gyűjtött csapat ellen.

18:55 - A Ferencváros kiütéses győzelmet mért az MTK csapatára az NB1 aktuális fordulójában, ugyanis 6-1-re nyertek a kék-fehérek ellen a Hidegkuti stadionban.

18:30 - A Liverpool Szoboszlaival a kezdőben csap össze a Tottenham gárdájával.

18:20 - Több meglepetéseredmény is született a Premier League mai mérkőzésein: A Luton megverte az Evertont, illetve a Manchester City is pont nélkül távozott a Wolves otthonából. A Kerkez Milossal felálló Bournemouth sima 4-0-s vereséget szenvedett otthon az Arsenaltól, míg a Manchester United otthon kapott ki a Crystal Palace-tól.

Wolves hand the champions their first #PL defeat of the season #WOLMCI pic.twitter.com/8JSjxf52CE