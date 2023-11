Tovább folytatja menetelését a spanyol meglepetéscsapat, a Girona? Mire megy az újonc Luton ellen a Manchester United? A PSG élre tud állni? Ezekre a kérdésekre választ kapunk a szombati meccsnap végére, a legfrissebb hírekkel kapcsolatban érdemes követni a Sport365 bajnoki körképét.



18:00 - Nem borult a papírforma Londonban és Manchesterben

Leandro Trossard találatával került előnybe az Arsenal a Burnley ellen az első félidő végén. A vendégek a második játékrész elején egalizáltak, de Saliba góljával ismét az ágyúsok vezettek. A 74. percben Zincsenko révén már 3-1-et mutatott az Emirates Stadion eredményjelzője. Ugyan a csereként beálló Fabio Vieirát kiállította a játékvezető, ez az eredményre már nem volt kihatással.

A Manchester United sovány, egygólos diadalt aratott az újonc Luton ellen az Old Traffordon.

További eredmény:

Crystal Palace - Everton 2 - 3



17:30 - A címvédő Bayern München 4-2-re nyert otthon az újonc Heidenheim ellen a német labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati játéknapján.

A müncheni csapat - amelynek Lőw Zsolt a másodedzője - első két gólját Harry Kane szerezte, az angol válogatott támadó ezzel két Bundesliga-rekordot is megdöntött: ő lett az első játékosa, aki karrierje első 11 meccsén 17 gólt lőtt az élvonalban, illetve arra sem volt még példa, hogy valaki 11 forduló után 17 találattal vezesse a góllövőlistát. Utóbbi csúcsot eddig a lengyel Robert Lewandowski tartotta még a 2019/20-as idényből. Kane egyébként már most többször volt eredményes, mint az előző idény társgólkirályai, Niclas Füllkrug és Christopher Nkunku, akik 16 góllal fejezték be a legutóbbi kiírást.

A Bayern csapatszinten is Bundesliga-rekordot állított fel azzal, hogy 11 forduló alatt 41 gólt szerzett.

Szalai Attila ezúttal sem kapott lehetőséget a Hoffenheimben, amely a bajnokságban először vesztett pontokat idegenben, de az Augsburg otthonában elért 1-1-es döntetlennel így is veretlen maradt vendégként.

Az előző idényben második Borussia Dortmund ugyan vezetett a Stuttgart otthonában - Gregor Kobel tíz év után lett az első dortmundi kapus, aki 11-est hárított -, a svábok azonban fordítottak, a győzelmet Serhou Guirassy idénybeli 15. találata jelentette.



16:45 - Tovább küszködik a Milan

Nem remekel mostanság az olasz bajnokságban az AC Milan, a PSG elleni BL-sikert követően a Lecce ellen csak egy döntetlenre futotta. Pedig a 35. percben már kettővel vezettek a milánóiak, de a hazaiak nem adták fel és a második félidőben 4 perc alatt egyenlítettek. Sőt, a hosszabbításban Giroud kiállt, a labda pedig ismét bekerült Maignan kapujába, de végül Roberto Piccoli gólját szabálytalanság miatt nem adták meg.





16:15 - Kétgólos hazai siker Miskolcon a Mezőkövesddel szemben

Zuhogó eső és meglehetősen hűvös időjárás fogadta a csapatokat, amelyeknek tagjait nem igazán zavarták meg a mostoha körülmények, bár az első húsz percben sok pontatlanság volt jellemző a felek játékára. Az első félidő első felében néhány perc erejéig már-már a kapujához szegezte a hazaiakat a Mezőkövesd, de ez a nyomás nem járt együtt góllal. Amint kijött a szorításból a Diósgyőr, támadásban is veszélyesebbé vált és a hajrában Edomwonyi szemfüles találatával a vezetést is sikerült megszereznie.



Fordulás után jelentősen feljavult a vendégek játéka, akik meglehetősen sokszor és sokat próbálkoztak támadások vezetésével, egyszer a keresztléc mentette meg a hazaiakat. Miközben a kövesdiek olykor kifejezetten tetszetős akciókkal rukkoltak elő, a DVTK inkább a gyors ellentámadásokban bízott. Az utolsó negyedórához közeledve több olyan eset is történt a mezőkövesdi tizenhatoson belül, amelyet videóbírós ellenőrzés követett, de tizenegyest egyik alkalommal sem ítélt a játékvezető. Tíz perccel a lefújás előtt hármas cserével frissített a hazai együttesen Kuznyecov Szergej vezetőedző, másodpercekkel ezután pedig egy szögletet követően megduplázta előnyét a Diósgyőr, s ezzel el is döntötte a mérkőzést.





16:00 - Megerősítette első helyét a Girona

Az előző fordulóban pontot csent a Bernabeuból a Rayo Vallecano és a listavezető Girona ellen is jól kezdtek, Alvaro Garcia révén már az 5. percben vezettek. Az első félidő végefelé az ukrán Artem Dovbyk egalizált, a második játékrészben Salvio találatával pedig már a vendégeknél volt az előny, amit meg is őriztek, így az este Valenciában játszó Real Madrid előtt 5 pont az előnyük.







15:30 - A hajrá hozta meg a fordulatot Wolverhamptonban

A Chelsea elleni vereséget követően javítani készült a Spurs, és Brennan Johnson révén már a harmadik percben előnybe kerültek, azt azonban nem sikerült növelni. A 87. percben beálló Sanabria a hosszabbítás elején kiegyenlített, majd kiosztott egy gólpasszt is Leminának, így a Wolves nyert 2-1-re.









10:00 A mai mérkőzések:

NB I

13. FORDULÓ

14.15: Diósgyőri VTK–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

13.30: Wolverhampton–Tottenham (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)

16.00: Crystal Palace–Everton

16.00: Manchester United–Luton (Tv: Spíler1)

18.30: Bournemouth–Newcastle United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

17.00: Reims–PSG

21.00: Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Hoffenheim

15.30: Bayern München–Heidenheim (Tv: Arena4)

15.30: Darmstadt–Mainz

15.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund

18.30: Bochum–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

15.00: Lecce–Milan (Tv: Sport2)

18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Sport2)

20.45: Monza–Torino

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Almería–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Granada–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Las Palmas

21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

