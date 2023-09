A válogatott szünet után ismét bajnoki fordulót rendeznek, oldalunkon csokorba szedtük a szombati mérkőzések legfontosabb történéseit.



20:00 - 5-1-re verte az Inter az AC Milant!

Mkhitaryan duplázott és kiosztott egy gólpasszt, mellette Thuram, Calhanoglu és Frattesi is betalált, a Milan részéről pedig Leao volt eredményes. Ez volt az első gól, amit az Inter kapott a bajnokságban, Simone Inzaghi csapata hibátlanul vezeti a bajnokságot.



18:15 - Első vereségét szenvedte el az Atletico Madrid, pontot mentett a Rennes

Diego Simeone együttese a Valencia ellen lépett pályára, a "denevérek" pedig sima, háromgólos győzelmet arattak a fővárosiak ellen.

A Lille már kettővel vezetett a Rennes ellen, de a hazaiak nem adták fel, a lefújás előtt nem sokkal egalizáltak.



18:00 Ez történt a Premier League-ben a 16:00-kor kezdődő mérkőzéseken:

A Fulham hazai pályán győzte le a Lutont 1-0-ra, az újonc továbbra is nyeretlen.

Az Aston Villa a 88., 90+9. és a 90+11. percben szerzett góljaival fordítottak a Crystal Palace ellen.

Nem ment a Manchester Unitednek a Brighton ellen, a 71. percben már hárommal vezettek Welbeckék az Old Traffordon, a vége 1-3 lett.

A 90+8. percben még a Sheffield United vezetett a Tottenham otthonában, ám Ante Postecoglu tanítványai megfordították az állást!

Hátrányból állt fel a Manchester City is a West Ham otthonában, a második félidőben Doku, Bernardo Silva és Haaland is gólt szerzett, kialakítva ezzel az 1-3-as végeredményt.



17:30 Ez történt a Bundesligában a 15:30-kor kezdődő mérkőzéseken:

Hummels révét a BVB került előnybe Freiburgban, de a hazaiak a félidő végén kétszer is betaláltak, így Sallai Rolandék vonulhattak előnnyel a szünetre. A 60. percben a csereként beállt Fullkrug adott gólpasszt Malennek. A hajrára megfogyatkoztak a hazaiak, a második találatot szerző Hofler kiállt. Az emberelőnyt ki is használták a vendégek, Hummels és Reus is gólt szerzett, a végeredmény 2 - 4. Sallai végig a pályán volt.

A Hoffenheim Szalai Attilával a kispadon nyert 3-1-re Kölnben, a stuttgartiak is ilyen eredményt értek el Mainzban. A lipcseiek már az első félórában eldöntötték az Augsburg elleni meccset, Gulácsi Péter a kispadról nézte végig, amint 3:0 arányú győzelmet arattak. Az Union Berlin idegenben kapott ki a Wolfsburg együttesétől.









17:00 - Dusan Vlahovics duplázott, a Juventus legyőzte a Laziót

Tíz percet kellett várni az első találatra Torinóban, Vlahovics vette be Provedel kapuját. Negyed órával később már kettővel mentek a Zebrák, Federico Chiesa érkezett remek ütemben egy beadásra.

A 64. minutumban Luis Alberto szépített, de szinte rögtön visszaállt a kétgólos különbség, Vlahovicsnak köszönhetően.

A Juventus ezzel a sikerével az élre állt, míg a római csapat négy idei meccséből a harmadikat veszítette el.





16:00 - A szünet után jöttek a gólok Bilbaóban

Egyaránt 7-7 ponttal várta a találkozót az Athletic Bilbao és a Cádiz együttese is, utóbbiak az előző fordulóban a Villarrealt győzték le 3:1 arányban. A 66. percig kellett várni az első gólra, Guruzeta révén a baszkok kerültek előnybe. Két perccel később a nemrég becserélt Asier Villalibre fejelte be a kapusról kipattanó labdát, ezzel 2-0 állt az eredményjelzőn. Villalibre a végén egy gólpasszt is kioszott, Inaki Williams értékesítette fejjel, a végeredmény 3 - 0.



15:30 - Fordításos győzelmet aratott Wolverhaptonban a Liverpool!

Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet. A 7. percben Hwang Hee-Chan révén a hazaiak kerültek előnybe, amit egészen az 55. percig őriztek, ekkor Cody Gakpo egalizált, akit utána nyomban le is cserélt Jürgen Klopp.

A hajrára a maga javára fordította az állást a vendégegyüttes, Andrew Robertson talált be a 85. percben, majd nem sokkal később Harvey Elliott révén már kettőre nőtt a 'Pool előnye. Mindhárom gólpasszt Mohamed Salah jegyezte, akit a végén az új igazolás, Ryan Gravenberch szerezte. A liverpooliak ezzel ideiglenesen átvették a vezetést a tabellán.