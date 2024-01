Visszatalál-e a győztes formájához az Arsenal? Folytatódik-e Xabi Alonso csapatának remek sorozata? Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk a szombati játéknap végére, addig nézzük a történéseket:

15:30 - Simán nyert hazai pályán 5-0-ra az Arsenal a Crystal Palace ellen. Mikel Arteta csapatának szüksége volt már egy jó eredményre az elmúlt időszak rossz eredményei miatt. Az Ágyúsok ezzel a három ponttal pedig zárkóznak a listavezető Liverpoolhoz, és jelenleg ugyannyi ponttal rendelkeznek, mint a címvédő Manchester City.

A professional performance to get back to winning ways pic.twitter.com/0Y21PosFyH