A hétközi nemzetközi kupameccsek után ismét folytatódnak a nemzeti bajnokságok. Vajon a Manchester United győzni tud a Burnley ellen? Folytatódik a Barca jó szériája? Okozhat-e meglepetést a Bochum Münchenben? Ma kiderül!

20:00 A Sassuolo legyőzte a Juventust

Idén a zebrák nem szerepelnek nemzetközi kupában, így kipihenve várhatták a következő bajnokit. A hazaiak 1-0-ra, majd 2-1-re is vezettek, ám Chiesa a 78. percben egalizált. A hajrá azonban a Sassuolo góljairól szólt, előbb Pinamonti talált be, majd Gatti védett öngólt, ezzel alakult ki a 4-2-es végeredmény.



19:00 Bárány Donát gyönyörű gólja nem ért pontot a Lokinak

Zsúfolt lelátók előtt fogadta az újonc Diósgyőri VTK az előző szezon ezüstérmesét, a remekül rajtoló DVSC együttesét. Holdampf révén a hazaiak kerültek előnybe, amit még az első félidőben megduplázott Pernambuco.

A 65. percben Bárány sarkazásával szépített a debreceni csapat, de az egyenlítés nem jött össze, sőt a végén Acolatse is betalált, ezzel 3-1-re nyertek a borsodiak.





18:16 Callum Styles szerezte csapata, az angol harmadosztályban szereplő Barnsley első gólját a Northampton elleni idegenbeli bajnokin.

A találkozót 2-1-re a vendégek nyerték. A magyar válogatott középpályás - aki szerdán a Portsmouth elleni találkozón is eredményes volt - kezdőként kapott lehetőséget és a negyedik percben talált be. A 23 éves futballista ezzel kétgólos az idényben.

Szintén győzött a Stevenage, amelynek kapuját Hegyi Krisztián védte: az együttes 3-0-s sikert aratott a Cheltenham otthonában.

Kilenc forduló után a Stevenage a harmadosztályú bajnokság harmadik, míg a Barnsley az ötödik helyén áll.



18:00 Rodri kiállítása sem okozott gondot a címvédőnek

Foden és Haaland góljával már 14 perc után kettővel ment a manchesteri csapat, és bár a második félidő elején Rodrit kiállították, a Nottingham nem tudott betalálni.



A Crystal Palace - Fulham mérkőzésen nem született gól, az újonc Luton pedig 1-1-es döntetlent játszott a Wolverhampton ellen, ezzel megvan az első pontjuk.



17:30 Szalai nélkül nyert a Hoffenheim, hetet számolt ellenfelére a Bayern München

Az Allianz Aréna eredményjelzőjén 30 perc után már 3-0 állt, nagyon ment a münchenieknek a Bochum ellen. A bajorok új igazolása, Harry Kane háromszor is megzörgette az ellenfél kapuját, rajta kívül Choupo-Moting, De Ligt, Tel és Sane is betalált, a végeredmény 7-0!



A dortmundiak 1-0-ra nyertek Wolfsburgban, az Union Berlin pedig hazai pályán szenvedett kétgólos vereséget a Hoffenheimtől, Schäfer András továbbra is sérült, Szalai Attila pedig nem kapott lehetőséget. Timo Werner találata döntött Mönchengladbachban, az Augsburg emberhátrányban verte a mainziakat.

A felázott talaj miatt csúszott az AC Milan - Verona meccs, végül 15:25-kor indult útjára a labda. A 8. percben Leao talált be, ez a gól pedig három pontot ért Pioliéknak.





16:25 A Girona és a Paks is két góllal nyert

A LaLiga szombati játéknapjának első meccsén potyogtak a gólok, a Girona végül 5:3 arányban múlta felül a mallorcaiakat. A hazaiak 16 szerzett pontjukkal élre álltak.

Haraszti Zsolt az első-, Könyves Norbert a második félidpben talált be a Pancho Arénában, Bognár Györgyék ezzel legyőzték a felcsútiakat. Könyves találata különösen szép volt, Mezei szögletét követően az ötös sarkáról ollózta a labdát a kapuba.



15:00 Két részeredmény és egy később kezdődő meccs

A félidőben: Puskás Akadémia - Paksi FC 0 - 1, Haraszti Zsolt büntetőből volt eredményes.



A spanyol bajnokságban a Mallorca szerzett vezetést a Girona vendégeként, mire a hazaiak négy góllal válaszoltak.



Jégeső csapott le Milánóra, a San Siro talaja nem alkalmas a játékra, ezért az AC Milan - Verona mérkőzés később kezdődik.



13:00 - A mai program:

NB I

7. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

16.00: Crystal Palace–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Luton Town–Wolverhampton Wanderers

16.00: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Match4)

18.30: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)

21.00: Burnley–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

17.00: Nantes–Lorient

21.00: Brest–Lyon



NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Mainz

15.30: Bayern München–Bochum (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

15.30: Mönchengladbach–RB Leipzig

15.30: Union Berlin–Hoffenheim

18.30: Werder Bremen–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

15.00: Milan–Hellas Verona (Tv: Sport2)

18.00: Sassuolo–Juventus (Tv: Sport2)

20.45: Lazio–Monza (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

14.00: Girona–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Almería–Valencia (Tv: Spíler2)

