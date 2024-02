Willi Orbánra és Gulácsi Péterre komoly mérkőzés vár, ugyanis a Lipcse a sebesült Bayern München otthonában kell, hogy bizonyítson, míg Kerkez Milos csapata, a Bournemouth a Premier League címvédőjével, a Manchester City-vel csap össze. Az Arsenal a Newcastle-t fogadja, Schäfer András Union Berlinje pedig a 10. Heidenheim ellen szerezhet fontos pontokat. A spanyoloknál pályára lép a Barcelona és az Atlético is, akik kitartóan tapadnak a szétesés peremén lévő csodacsapatra, a Gironára.

18:45 - Gulácsi nélkül futott ki a pályára a Lipcse, a magyar kapusra izomproblémák miatt nem számíthat a mester a Bayern ellen. Willi Orban csapatkapitányként a kezdőben kapott helyet.

