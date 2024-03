Szoboszlai Dominik és a Liverpool a Nottingham otthonába látogat, míg a Chelsea egy nehéz Brentford elleni mérkőzésre készül. Willi Orban és Gulácsi Péter a VfL Bochum ellen lépnek pályára a Bundesligában, a Union Berlin pedig hazai pályán fogadja majd a Borussia Dortmund együttesét. Este a Real Madrid a Valencia otthonában készül jó eredmény elérni, míg a forduló rangadóján a Sevilla csap össze hazai pályán a Real Sociedad ellen.

Hiába jött vissza két gólos hátrányból a Luton, az Aston Villa végül megszerezte a győzelmet. Az Aston Villa magabiztos módon 2-0-ás előnybe került a mérkőzés elején, és sokáig úgy tűnt, hogy viszonylag simán szerezhetik meg a győzelmet, ám a hazai csapat nem adta fel és sikeresen visszaküzdötték magukat a mérkőzésbe és a 72-dik percben kiegyenlítettek. Az Aston Villa együttesének viszont volt még egy utolsó válasza, és a 89-dik percben Digne révén még pont időben szerezték meg az utolsó és egyben győztes gólt. Az Aston Villa ezzel a 3-2-es győzelemmel pedig továbbra is az előkelő negyedik helyen áll a bajnokságban.

ANOTHER ONE. UP THE VILLA! pic.twitter.com/wiDjGNVrSC — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 2, 2024

A Stuttgart 3-2-re nyert Wolfsburgban a német labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A góllövőlistán immár 20 találattal második, guineai Serhou Guirassy ezúttal kétszer volt eredményes a vendégeknél. A stuttgartiak hat mérkőzés óta veretlenek a Bundesligában, ez idő alatt ötödször győztek.

YEEES! Wir gewinnen das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg knapp, aber verdient mit 3:2! Serhou #Guirassy und Josha #Vagnoman erzielten die Tore in Hälfte zwei. Ganz stark, Männer!! #VfB | #WOBVfB 2:3 | (Anzeige) pic.twitter.com/SfFRVCDDxX — VfB Stuttgart (@VfB) March 2, 2024

Az Európa-ligában nyolcaddöntős AS Roma magabiztos, háromgólos győzelmet aratott a Monza otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának szombati játéknapján. A fővárosi együttes egymás után harmadszor nyert, míg a hazaiaknak ezzel megszakadt az ötmeccses veretlenségi sorozatuk. A Roma együttese ezzel a magabiztos 4-1-es győzelemmel az ötödik helyen áll a bajnokságban 1 ponttal lemaradva a Bologna mögött.

A Tottenham sokáig úgy tűnt, hogy bajban van, végül fordítottak és simán nyertek. Eze révén a második félidő elején vezetést szereztek a vendégek, akik viszont nem örülhettek túl sokáig, hiszen a 77-dik percben Timo Werner révén jött az egyenlítő találat. Ezt pedig viszonylag hamar további két találat követett Romero és Son személyében, akik így bebiztosították a három pontot és a győzelmet a Tottenham számára. A Tottenham továbbra is az ötödik helyen áll a bajnokságban.

THE SPURS GO MARCHING ON! pic.twitter.com/hmW5faMnjb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 2, 2024

A Newcastle hazai pályán sima 3-0-ás győzelmet aratott Wolves ellen. Isak és Gordon korai góljaival már az első félidőben két gólos előnybe kerültek a Szarkák. A második félidőben a vendégek nem tudtak zárkózni, a találkozó legvégén pedig Livramento révén még egy utolsó egyben harmadik gól is összejött a hazaiknak, akik így egy magabiztos győzelmet arattak. A Newcastle a United és a West Ham mögött a nyolcadik helyen áll a bajnokságban.

THREE POINTS AT ST. JAMES' PARK! pic.twitter.com/4PtoCv3Iz1 — Newcastle United FC (@NUFC) March 2, 2024

A Fulham hazai pályán sima 3-0-ás győzelmet aratott a Brighton csapata ellen. Wilson és Rodrigo Muniz találataival az első félidő végén már is kényelmes előnybe került a szünetre menet a hazai együttes. A második félidőben sokáig nem történt változás, csak a mérkőzés legvégén a 91-dik percben Traore révén a harmadik találatot is megszerezte a Fulham, akik így egy magabiztos győzelmet arattak és a 12-dik helyen állnak a bajnokságban.

Hiába vezetett az Everton, végül 3-1-es vereséget szenvedtek a West Ham ellen. Beto góljával a második félidő elején előnybe kerültek a hazaiak. Nem sokkal később azonban, Zouma révén egyenlítettek a vendégek, akik utána még a 90-dik perc után szerzett további két góllal a mérkőzés legvégén biztosították be a három pontot. A West Ham így továbbra is tapad a Unitedre a tabella 7-dik helyén.

What a finish to the game! pic.twitter.com/OfLzRIpTfC — West Ham United (@WestHam) March 2, 2024

A Chelsea előnyben is volt, mégis a mérkőzés végén mentettek pontot a Brentford ellen. Az első félidőben még megszerezték a vezetést Pochettino játékosai, akik 1-0-ás előnnyel fordultak. A második félidőben aztán elég hamar egyenlíteni tudtak a hazaiak, akik a 69-dik percben már a vezetést is megszerezték. A Chelsea végül a 83-dik percben Disasi révén tudott kiegyenlíteni és pontot menteni.

A Liverpool az utolsó utáni pillanatban húzta be a győzelemet a Nottingham ellen. Szoboszlai Dominik csapata, a listavezető Liverpool Darwin Nunez 99. percben fejelt góljával 1-0-ra nyert a Nottingham Forest otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzésen hiába volt hatalmas labdabirtoklási fölényben a vendégcsapat, a hazaiak előtt is akadtak gólszerzési lehetőségek, azokkal azonban nem tudtak élni. Sokáig a Liverpool sem tudott betalálni, ám az eredetileg nyolcperces hosszabbítás lejárta után az uruguayi Nunez egy beívelt labdát a hazai kapuba csúsztatott, ez pedig három pontot ért csapatának. A sérülése után visszatérő Szoboszlait a 75. percben cserélte be Jürgen Klopp vezetőedző, és a gól előtt a magyar válogatott csapatkapitánya tekerte középre a szögletet, ami után a Notthingham nem tudott felszabadítani, mert a nigériai Taiwo Awoniyi a saját tizenhatosa előterében elveszítette a labdát. A Liverpool előnye ezzel - eggyel több lejátszott mérkőzéssel - négy pont a második, címvédő Manchester City előtt.



A magyar érdekeltségű csapatok közül az RB Leipzig nyert, az Union Berlin viszont kikapott a német labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombati játéknapján. A lipcseieknél a kapus Gulácsi Péter és magyar válogatott csapattársa, Willi Orbán is végigjátszotta a Bochum elleni idegenbeli találkozót. Bár a kiesés ellen küzdő hazaiak szereztek vezetést, a vége magabiztos, 4-1-es vendégsiker lett. Ezzel az RB Leipzig megerősítette ötödik helyét a tabellán. Schäfer András is végig a pályán volt az Union Berlinben, amely kétgólos vereséget szenvedett a mezőny egyik legjobb idegenbeli mérlegével rendelkező, vendég Borussia Dortmundtól. Az Augsburg úgy nyert 6-0-ra a Darmstadt ellen, hogy már a 29. percben 5-0-ra vezetett.

Spiel gedreht. Wir fliegen aus Bochum mit 3 Punkten zurück! #BOCRBL pic.twitter.com/nd98LzgZQ7 — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 2, 2024



BVB beat Union Berlin to keep fourth place on the Bundesliga table pic.twitter.com/VcKiegSTlI — OneFootball (@OneFootball) March 2, 2024

A Sevilla hazai pályán aratott 3-2-es győzelmet a Real Sociedad ellen a LaLiga szombati játéknapjának nyitómérkőzésén. A hazaiak 2-0-ás előnybe kerültek a mérkőzés korai szakaszában, majd végül a félidő végén felzárkoztak a vendégek egy gólra. A második félidőben a 65-dik percben érkezett Sergio Ramos és az ő góljával ismét kettőre nőtt a Sevilla előnye. Végül pedig a klasszis spanyol védő gólja bizonyult létfontosságúnak, miután a mérkőzés legvégén a 92-dik percben a Real Sociedad még szépíteni tudott és így beállt végül a 3-2-es végeredmény. A Sevilla ezzel a sikerrel a 14-dik helyen áll a bajnokságban, távolodik a kiesőzónától.

Mai mérkőzések

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

16.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler2)

16.00: Everton–West Ham United

16.00: Fulham–Brighton

16.00: Newcastle United–Wolverhampton

16.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Spíler1)

16.00: Tottenham–Crystal Palace (Tv: Match4)

18.30: Luton–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

17.00: Reims–Lille

21.00: Clermont–O. Marseille (Tv: Arena4)

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

15.30: Darmstadt–Augsburg

15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: Mainz–Mönchengladbach

15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

15.30: Bochum–RB Leipzig

18.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

15.00: Udinese–Salernitana (Tv: Sport2)

18.00: Monza–Roma (Tv: Sport2)

20.45: Torino–Fiorentina (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

14.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Cádiz (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Las Palmas (Tv: Spíler2)

20.45: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2)

