A Real Madrid az Osasunát fogadta, Kerkezék kikaptak, skót hős döntött a Manchester United javára.



Nézzük, hogy alakulnak a mai meccsek:



20:45 - A Juventus nyert a városi derbin

Gatti és Milik góljaival, 2-0-ra nyertek a zebrák a Torino ellen, ezzel jelenleg a tabella 3. helyén állnak.





20:00 - Néhány végeredmény az időközben befejeződött találkozókról:

Crystal Palace - Nottingham Forest 0 - 0

Metz - Nice 0 - 1

Werder Bremen - Hoffenheim 2 - 3



18:15 - Kétség sem fért a Real Madrid győzelméhez

Jude Bellingham duplázott, Vinicus és Joselu is betalált az Osasuna ellen, a királyi gárda visszavette első helyét a tabella élén:



Az NB I szombati rangadóján a második félidőben születtek a gólok, az újpestiek Onovo és Ambrose találatával 2-0-ra legyőzték a vendég Diósgyőri VTK-t.





18:05 - skót hőstett Manchesterben, Kerkezék veresége

Habár a Burnley szerzett vezetést, egy öngólnak köszönhetően még az első félidőben egyenlítettek a vendégek, a második játékrészben pedig háromszor is betaláltak, Palmer, Sterling és Jackson is betalált, a vége 1-4.

Kerkez Milossal a kezdőben kapott ki a Bournemouth az Everton ellen, a magyar válogatott futballista 67 percet töltött a pályán, csapata 3-0-ra kapott ki.

A Fulham 3-1-e múlta felül a Sheffield együttesét.

A Brentford egészen a 90+3. percig vezetett az Old Traffordon, ám a csereként beállt Scott McTominay duplájával végül a MU nyert.



17:30 - Kiütéses győzelmet aratott a BVB, két tizenegyest is kihagytak a lipcseiek

Fordulatos mérkőzést vívott egymással a Borussia Dortmund és az Union Berlin, a vendégek az első félidőben ugyan fordítani tudtak, de végül 5-2-re kikaptak. A fővárosi csapat sorozatban 7. tétmeccsét veszítette el.



A Willi Orbánnal hosszabbító lipcseiek hazai pályán két büntetőt is kihagytak a nyeretlen bochumiak ellen, a végeredmény 0-0.

Az Augsburg otthon kapott ki az újonc darmstadtiaktól, míg a Wolfsburgot a Stuttgart győzte le 3-1-re.



17:00 Kétgólos előny is kevés volt az Internek

Acerbi és Lautaro Martinez találatával már a 13. percben kettővel vezetett az Inter a Bologna ellen. A vendégek azonban nem adták fel, pár perccel később Orsolini szépített büntetőből, majd a második félidő elején Zirkzee egalizált. Alexis Sanches a 60. percben ismét vezetéshez juttatta a hazaiakat, de a találatot les miatt nem adták meg.

A milánóiak továbbra is vezetik a tabellát, de ha városi riválisuk győz a Genoa ellen, lecsúsznak a 2. helyre.



16:10 - Az emberhátrány sem okozott gondot a Tottenham számára

Továbbra is veretlen az angol bajnokságban Ange Postecoglou együttese, a Tottenham ezúttal az újonc Luton együttesét múlta felül idegenben. A találkozó egyetlen gólját az új igazolás, Micky van de Ven szerezte.



A spanyol bajnokságban a Cadiz hamar megfogyatkozott a Girona ellen, a vendégek több mint 80 percet játszhattak emberelőnyben. Egyetlen gólig jutottak, az 59. percben Aleix Garcia talált be. A Girona ezzel a sikerével az élre állt.



14:45: Hajrágóllal nyert a ZTE, villant a piros Lutonban

A labdarúgó NB I szombati játéknapjának első meccsét a Zalaegerszegi TE nyerte meg, Mance duplázott Mezőkövesden, a két vendégtalálat között Evangelou vétett öngólt.

A Luton - Tottenham találkozó első félidőjében nem esett gól, a vendégek viszont megfogyatkoztak, Yves Bissouma előbb durvaságért, majd műesésért kapott sárgát. Időközben Micky van de Ven révén megszerezte a vezetést a londoni csapat.

10:00 – Napi program

NB I

9. FORDULÓ

12.45: Mezőkövesd Zsóry FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

16.15: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

20.30: Kecskeméti TE–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

13.30: Luton–Tottenham (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Chelsea (Tv: Match4)

16.00: Everton–Bournemouth

16.00: Fulham–Sheffield United

16.00: Manchester United–Brentford (Tv: Spíler1)

18.30: Crystal Palace–Nottingham (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

17.00: Metz–Nice

21.00: Reims–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Darmstadt

15.30: Borussia Dortmund–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: RB Leipzig–Bochum

15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg

18.30: Werder Bremen–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

15.00: Internazionale–Bologna (Tv: Sport2)

18.00: Juventus–Torino (Tv: Sport2)

20.45: Genoa–Milan (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Cádiz–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)



Borítókép: Sport365