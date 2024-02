A Celta Vigo otthonában javíthat a Barcelona, remekül szereplő újoncnál a Bayer Leverkusen, az NB I-ben pedig kiesési rangadót rendeznek, debütáló edzővel. Izgalmas játéknap vár ránk, érdemes sűrűn felkeresni tehát a Sport365 rendszeresen frissülő bajnoki körképét:



15:30 - Gálázott a Liverpool

A Brentford otthonában lépett pályára a Jürgen Klopp együttese. A szezon végén búcsúzó mester az első félidőben két kényszerű cserét hajtott végre, előbb Jones majd Jota hagyta el a játékteret. A 34. percben Nunez szerzett vezetést a vendégeknek.

A második félidőben Salah előbb gólpasszt adott, majd maga is betalált. Toney ugyan szépített a hazaiak részéről, de a hosszabbításban Gakpo visszaállította a háromgólos különbséget.





15:00 - A kecskemétiek nyerték a lila-találkozót

A lila-fehér csapatok mérkőzése gyors kecskeméti góllal indult, ugyanis a századik élvonalbeli találkozóján futballozó Banó-Szabó remek kiugratásából Lukács talált az újpesti kapuba. A kapott gól után fokozatosan átvették az irányítást a vendégek, és bár a játék többnyire a hazai térfélen zajlott, helyzetek mégsem alakultak ki. A szorításból kiszabaduló Kecskemét viszont majdnem megduplázta az előnyét, Májer csavarása a bal kapufán csattant. A szünet előtti 15 perc kemény belépőkkel tarkított, fordulatos küzdelemmel telt, valamelyest a hazai akciók voltak veszélyesebbek, de egy ízben Varga Bencének is védenie kellett.

A térfélcserét követően a fővárosiak kettős cserével próbáltak frissíteni, jobban is kezdték a második félidőt, de büntetőből sem sikerült egyenlíteniük, mert Mörschel középre tartó tizenegyesébe lábbal belekapott a balra vetődő Varga, a labda így a keresztlécre pattant. Lendületben maradt az Újpest, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de Varga sorozatos védései rendre megakadályozták a gólt. Az utolsó 25 percre a Kecskemét valamelyest rendezte sorait, a vendégek mezőnyfölénye így is megmaradt, de a hazai védelem már kevesebb lövést engedett, ha mégis szükség volt Vargára, akkor a kapus eszén továbbra sem tudtak túljárni. A hajrában a hazaiaknak is volt lehetőségük, hogy eldöntsék az összecsapást, a vendégeknek is az egyenlítéshez, de újabb gól nem született, így az Újpest pont nélkül távozott Kecskemétről.





11:00 - A szombati program

NB I

21. FORDULÓ

13.00: Kecskemét–Újpest (Tv: M4 Sport)

15.30: Mezőkövesd–Kisvárda (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

13.30: Brentford–Liverpool (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: Fulham–Aston Villa

16.00: Newcastle United–Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Nottingham–West Ham United

16.00: Tottenham–Wolverhampton

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

17.00: Lille–Le Havre

21.00: Nantes–PSG

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

15.30: Darmstadt–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Hoffenheim–Union Berlin

15.30: Mainz–Augsburg

15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund

18.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

15.00: Napoli–Genoa (Tv: Sport2)

18.00: Verona–Juventus (Tv: Sport2)

20.45: Atalanta–Sassuolo (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

14.00: Atlético Madrid–Las Palmas (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Cádiz (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)

