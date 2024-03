Az Arsenal már előre nagy lépést tehet a holnapi Liverpool-City rangadó előtt, ha ma megverik a Brentford csapatát. A Bournemouth fontos pontokat gyűjthet a tökutolsó Sheffield ellen, várhatóan Kerkez Milossal a kezdőben. A németeknél a Bayern a Mainz ellen javíthat, míg a Dortmund a Werder vendége lesz. A Lorient a Lyont fogadja, az olaszoknál pedig Bologna-Inter rangadót rendeznek. Pályán lesz a Girona és az Atlético Madrid is, a BL-helyeért folyó harcban mindkét meccsnek kulcsfontossága lesz.

17:27 - Hatalmas, 8-1-es győzelmet aratott a Bayern München a Mainz ellen, ezzel hozva a kötelezőt és próbálnak lépést tartani a Leverkusennel (Harry Kane mesterhármast lőtt). Willi Orbánnal és Gulácsival a kezdőben a Lipcse is nyert, ők a Darmstadtot múlták felül 2-0-ra. A szurkolói rendbontásokkal övezett Mönchengladbach-Köln meccs izgalmas, 3-3-as döntetlennel ért véget. Az Augsburg megverte hazai pályán a Heidenheimet.

17:15 - A Kecskemét Horváth Krisztofer duplájának is köszönhetően 3-1-re nyert szombaton a bennmaradásért küzdő, vendég Kisvárda ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában.

17:02 - A Cagliari gólgazdag meccsen, 4-2-re verte a Salernitana csapatát, ezzel tovább süllyesztve a gödörbe a tökutolsó vendégeket. A Sassuolo viszont fontos győzelmet aratott a kiesés elleni küzdelmet tekintve a Frosinone ellen.

16:05 - A Valencia legyőzte a hazai pályán a Getafe csapatát, ezzel mindössze két pontra megközelítette az európai kupaindulást érő helyeket. A meccs egyetlen gólját Duro szerezte.

15:26 - Megtartotta kétgólos előnyét a második félidőre is a Manchester United, az Everton feletti sikerükkel pedig jelenleg a hatodikak a tabellán.

14:51 - A sereghajtó és a mérkőzést emberhátrányban befejező Mezőkövesd 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Diósgyőrtől a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójának szombati játéknapján.

14:27 - A Manchester United magabiztosan kezdett az Everton ellen, a félidőben 2-0 az állás, Bruno Fernandes és Rashford is büntetőt értékesítettek.

