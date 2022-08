Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 20-án:

21:30: A Sport információi szerint Aubameyangnak nem okozna gondot elhagyni a Barcelonát. A játékos megkapta a Chelsea három évre szóló ajánlatát, amiben olyan fizetést kínálnak neki, amit a katalán klub nem tud biztosítani számára.

21:00: A Marseille visszautasította Cristiano Ronaldót. Cristiano Ronaldo még mindig szeretné elhagyni a Manchester Unitedet, de úgy tűnik senki sem szeretné befogadni őt. Az RMC Sports információi szerint az Olympique Marseille kizárta annak lehetőségét, hogy szerződtesse őt.

19:20: A Chelsea és a United játékoscserére készül. A Daily Mail értesülései szerint a Chelsea állítólag arra kérte a Manchester United csapatkapitányát, Harry Maguiret hogy igazoljon hozzájuk, cserébe pedig Christian Pulisicot is felajánlotta.

16:40: Az Athletic arról számolt be, hogy Nicolas Pepe szeretne kölcsönbe távozni az Arsenalból.

16:30: Jamie Vardy 2024-ig hosszabbított a Leicesterrel.

15:20: A tegnapi nap folyamán teljes megállapodás született az Olympique Marseille és a Manchester United között Eric Bailly ügyében. A személyi feltételekről jelenleg is folynak a tárgyalások a játékos ügynökével.

Full agreement reached yesterday between Olympique Marseille and Man Utd for Eric Bailly. Talks ongoing with player’s agent on personal terms also today - been told Bailly wants the move. #OM



Loan with buy option, confirmed https://t.co/V4gacDtxBf