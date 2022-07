Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 30-án:

14:49: Werner mellett Kepa elpasszolásán is dolgozik a Chelsea. A szebb napokat látott spanyol hálóőrért a Napoli érdeklődik, ugyanis benne látják David Ospina utódját. Az egyeztetések jó ütemben zajlanak.

Not only Timo Werner, in talks with Leipzig and other clubs. Kepa could be the next player to leave Chelsea on loan this summer. #CFC



Talks are progressing well between Napoli and Chelsea for Kepa, he’s the main target to replace Ospina as per @DiMarzio. Work in progress. pic.twitter.com/QhMKpgIzoB