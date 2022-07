Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 30-án:

21:42: Oscar Mingueza a Celta Vigo játékosa. A klub hivatalos oldalán jelentette be a transzfert, a katalánok 2-3 millió eurót kapnak a játékosért, illetve a jövőbeni eladásából is egy bizonyos százalékot.

Official, confirmed. Óscar Mingueza leaves Barcelona to join Celta Vigo on permanent deal, full agreement with also percentage on future sale included. #transfers Contract completed until June 2026. pic.twitter.com/S5yaRl6l5B

21:08: Dries Mertens a Juventus radarján! A Napolit elhagyó, jelenleg szabadúszó 35 éves támadó illeszkedik a Juventus terveibe, így fontolóra vették leigazolását.

19:35: Kölcsönadta tehetséges védőjét az Inter. Lorenzo Pirola a Salernitana csapatában tölti a szezont. A 20 éves játékos az elmúlt 2 évet szintén kölcsönben, a Monzánál töltötte.

17:17: A Leicester egy 40 millió fontos ajánlatot utasított el James Maddisonért, amit a Newcastle tett. A kékek 60 milliót szeretnének kapni a játékosért, ezért a szarkák minden bizonnyal tovább emelik a licitet.

15:38: Marc Cucurella nem szerepel a Brighton mai barátságos meccsén szereplő keretének. A tárgyalások zajlanak a Manchester City képviselőivel, a játékos pedig átigazolási kérelmet adott be.

14:49: Werner mellett Kepa elpasszolásán is dolgozik a Chelsea. A szebb napokat látott spanyol hálóőrért a Napoli érdeklődik, ugyanis benne látják David Ospina utódját. Az egyeztetések jó ütemben zajlanak.

Not only Timo Werner, in talks with Leipzig and other clubs. Kepa could be the next player to leave Chelsea on loan this summer. #CFC



Talks are progressing well between Napoli and Chelsea for Kepa, he’s the main target to replace Ospina as per @DiMarzio. Work in progress. pic.twitter.com/QhMKpgIzoB