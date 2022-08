Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 20-án:

15:20: A tegnapi nap folyamán teljes megállapodás született az Olympique Marseille és a Manchester United között Eric Bailly ügyében. A személyi feltételekről jelenleg is folynak a tárgyalások a játékos ügynökével.

Full agreement reached yesterday between Olympique Marseille and Man Utd for Eric Bailly. Talks ongoing with player’s agent on personal terms also today - been told Bailly wants the move. #OM



Loan with buy option, confirmed https://t.co/V4gacDtxBf