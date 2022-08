Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 6-án:

14:30: A Sport jelentései szerint a Chelsea készen áll a barcelonai Frenkie de Jong cseréjére. A holland játékost a nyár folyamán többször is szóba hozták a Manchester Uniteddel, azonban ő nem szívesen költözne az Old Traffordra. A hírek szerint a Chelsea kész arra, hogy 70 millió eurót ajánljon a középpályásért.

14:20: A Barcelona megegyezett Marcos Alonsóval. Fabrizio Romano arról számolt be, hogy a Chelsea és a Barcelona megállapodott a játékos átigazolásáról, aki kevesebb mint 10 millió euróért költözik majd. Ő lesz a katalánok ötödik igazolása ezen a nyáron.

Barcelona are closing on Marcos Alonso deal! Barça and Chelsea are finalising the agreement, working on the last details in order to get deal completed very soon. #FCB



Been told final fee will be less than €10m. Personal terms already agreed three months ago. pic.twitter.com/e7YGDcTD8H