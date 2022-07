Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 23-én:

14:14: A West Ham hivatalos ajánlatot küldött a Frankfurtnak tegnap este Filip Kosticért. A szerb játékos és a klub között a személyes feltételekről folyik az egyeztetés, az álláspontok közelednek.

West Ham are discussing personal terms with Filip Kostić after official proposal submitted yesterday. Talks are progressing well, but deal is not done or completed yet. #WHUFC



Talks will enter into final stages once Scamacca deal’s completed [matter of small details]. pic.twitter.com/AwRmizbqNf