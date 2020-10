A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Red Bull Salzburg, valamint a Rapid Wien labdarúgócsapata is bírálta az osztrák hatóságok sporteseményekre vonatkozó, koronavírus-járvány miatti szigorításait.

Ezek szerint az eddigi 3000 helyett legfeljebb 1500 szurkoló lehet jelen a stadionokban, nem jöhetnek vendégszurkolók, és mindenkinek kötelező a maszkviselés.



"Nekünk ezek a számok nem értelmezhetőek" - mondta Stephan Reiter, a Salzburg ügyvezető igazgatója a péntektől érvényes szabályokról, amelyek Christoph Peschek, a bécsiek gazdasági igazgatója szerint "pofon a Rapid és a sport számára is."



Reiter szerint az illetékesek megint nem vették figyelembe az arénák befogadóképességét, hiszen a salzburgi pályán 30 ezer ülőhely van, és az 1500-as korlát csupán ötszázalékos kihasználtságot jelent. Az igazgató hangsúlyozta, ez gazdaságilag és stadionon belüli élmény szempontjából is nehezen értelmezhető, mivel minden huszadik széken lehetne csak ülni.



Peschek szerint is a stadionok kapacitását kellene figyelembe venni, amikor a nézők számát határozzák meg, illetve azt, hogy fedett pályán zajlik-e az adott esemény vagy szabad téren.

Borítókép: Johann Schwarz/SEPA.Media /Getty Images