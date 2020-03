Vasárnap este a Salzburg 2-0-ra legyőzte a Sturm Graz együttesét. A sikerhez Szoboszlai Dominik is hozzájárult egy gólpasszal. A fiatal tehetség neve már több csapatnál felmerült. Ezúttal a Napolival boronálták össze.

A forzazzurri.net egyik cikkében azokat a lehetőségeket veszi számba, amikkel a nápolyi együttes élhet a következő szezonban. Az írásban hosszan kitérnek arra, hogy Fabián Ruiz nagy valószínűséggel eligazol majd Olaszországból, és visszatér hazájába.



A spanyol játékosra állítólag a Barcelona és a Real Madrid is igényt tartana. Eladásából a Napoli akár 80 millió euróhoz is juthatna, aminek töredékéért beszerezhetné a magyar labdarúgót. Szoboszlai jelenlegi értékét 15 millió euróra becsli a Transfermarkt, azonban ennek a dupláját is adná érte az olasz eggyüttes.



Az újság szakértője szerint a magyar játékosban nagy potenciált látnak, közel sem biztos azonban, hogy a transzfer megvalósul, hiszen Gennaro Gattuso inkább a Monaco csapatánál kölcsönben játszó Tiémoué Bakayoko leigazolását támogatja.



A válogatott középpályásnak egyébként 2020-ban jár le a szerződése a Salzburgnál.

Borítókép:David Geieregger/SEPA.Media /Getty Images