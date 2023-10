Rangadókkal telitömött vasárnapot követhetünk végig futballfronton, ugyanis a legendás Fradi-Újpest mellett Angliában és Olaszországban is nagy múltú összecsapásokat rendeznek.

15:55 - A Betis hazai pályán verte az Osasuna csapatát a spanyol bajnokságban. A 2-1-es találkozón a hazaiak Willian José és Isco révén találtak be, míg a vendégek részéről Garcia válaszolt. Ezzel a sikerrel a Betis ideiglenesen a hetedik helyig kapaszkodott fel, és pontegyenlőséggel áll az EK-résztvevő helyen tanyázó Bilbaóval.

15:40 - Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára a Liverpool Nottingham elleni meccsén, a 35. percben pedig egy gólpasszal vétette észre magát. Ez a Liverpool második gólja volt, Darwin Nunez volt a gólszerző.

GOAL: Liverpool 2-0 Nottingham Forest



Nunez doubles the lead for #LFC from Szoboszlai pass but don’t underestimate Salah’s part in thjs



