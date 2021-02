A téli átigazolási szezon hétfői befejezésével a Reuters hírügynökség elkészítette a legfontosabb változások listáját, ez alapján Szoboszlai Dominik lett a német labdarúgó-bajnokság legdrágább téli igazolása.

A 20 esztendős válogatott középpályásért a legutóbbi szezonban Bajnokok Ligája-elődöntős RB Leipzig 20 millió eurót fizetett a Red Bull Salzburgnak, ezzel Szoboszlai minden idők legdrágább magyar futballistája lett, és ezen a télen Németországban sem adtak többet egyetlen játékosért sem.



A másodikhoz képest Szoboszlai szinte dupla annyiba került, ugyanis Jeremie Frimpong 11 millió euróért érkezett a Celtictől a Bayer Leverkusenhez, míg a harmadik helyen Kouadio Koné zárt, őt a Borussia Mönchengladbach 9 millió euróért szerezte meg a Toulouse-tól.



Szoboszlai az európai összevetésben is értékesnek számít a téli holtszezonban, hiszen mindössze három játékos előzi meg: a listát Said Benrahma vezeti, akiért 23,1 millió eurót fizetett a West Ham United a Brentfordnak, míg a második éppen a londoniaktól távozó Sébastien Haller, akinek szerződtetésére az Ajax Amsterdam klubrekordot jelentő 22,5 millió eurót sem sajnált elkölteni.



A harmadik Amad Diallo, akit az Atalanta 21 millió euróért adott el a Manchester Unitednek.



Szoboszlai Dominik sérülés miatt egyelőre még nem mutatkozhatott be új csapatában, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán személyében két válogatottbeli társa is van.

Az angol csapatok voltak a legaktívabbak az átigazolási piac lezárása előtt.

Fotó: transfermarkt.com

Szoboszlai Domonik átigazolási a transfermarkt.com szakportálom a TOP átigazolási események között kapott helyet.



Fotó: transfermarkt.com

Sport365.hu - Távozót jelentett be a Ferencváros A ghánai védő két magyar bajnoki címet nyert, megjárta az Európa Liga és a BL csoportkörét is. Távozik magyar bajnoki címvédő és listavezető férfi labdarúgócsapatunk ghánai védője, Abraham Frimpong. A 27 éves futballista 2018 nyarán szerződött az FTC-be, első tétmérkőzését az Európa Liga selejtezőjében a Maccabi Tel-Aviv ellen játszotta 2018.

Sport365.hu - A Hertha szerződtette a német világbajnok labdarúgót "Az ő személyében egy olyan topjátékost kapunk, aki az elmúlt években európai élcsapatokban szerepelt, és sokat segíthet nekünk a Bajnokok Ligájában, a Serie A-ban, a La Ligában és a válogatottban szerzett tapasztalataival" - jelentette ki hétfőn Arne Friedrich, a berliniek sportigazgatója.

Sport365.hu - Minőségi erősítés érkezett az Arsenalba A 22 éves futballista 15 esztendősen mutatkozott be a skandináv ország nemzeti csapatában, 2015-ben, 16 évesen pedig már a Real játékosa volt. A kezdő tizenegybe ott nem tudta beverekedni magát, így kölcsönben a holland Heerenveenbe, majd a Vitesse-be került. A mostani idényben Ödegaard három bajnoki meccsen kezdett a madridi együttes mezében, miután az előző szezont a Real Sociedadnál töltötte szintén kölcsönben.

Borítókép: Josef Bollwein/SEPA.Media /Getty Images