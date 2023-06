A Bayern München játékosa is minden évben izgatottan várja, ki fogja megnyerni az Aranylabdát.



Ő maga sosem került igazán közel ehhez az elismeréshez, de a pályán több olyan játékossal is találkozott, akik vagy már meg is nyerték, vagy csak esélyesek rá a jövőben.

A TNT Sportnak el is mondta a szenegáli támadó, hogy kit tart igazán esélyesnek a címre.

„Számomra Vinicius határozottan a három legjobb játékos egyike! Ha meg tudja tartani ezt a szintet, biztos vagyok benne, hogy fog nyerni Aranylabdát!” – dicsérte a brazil játékost Mané.

Sadio Mané: "For me Vinícius Jr is top 3 in the world right now. I think he will keep this level and of course win the Ballon d'Or." @TNTSportsBR pic.twitter.com/zVCxR0zWw5