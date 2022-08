Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 10-én:

22:04: Megszületett a megállapodás Sergi Gómez Manchesterbe költözéséről. Az átigazolási díj 10-15 millió euró lesz.

Excl: Sergio Gómez to Manchester City, here we go! Verbal agreement reached with Anderlecht. Fee will be more than €10m, closer to €15m - to be signed soon. #MCFC



Sergio has good chances to be part of City team - otherwise, he will be loaned out to La Liga side Girona. pic.twitter.com/HHG1GvIOpL