Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 10-én:

18:13: Malang Sarr a Monacóban tölti az idei szezont. A játékos kölcsönbe távozik a Chelsea-től.

18:10: A Goal szerint Cody Gakpo a Manchester United legújabb kiszemeltje. A 23 éves holland szélső számára azonban fontos a BL-szereplés lehetősége, így nagyon erős ajánlatot kell elé tenniük, hogy esélyük legyen.

18:04: A Juventus meghosszabította Nicoló Fagioli szerződését. A 21 éves játékos 2026 nyaráig hosszabított, ám ebben a szezonban még valószínűleg kölcsönbe megy majd.

17:59: Hamarosan megegyezhet a Leeds és Juan Mata. A spanyol játékosért még az Oviedo is érdeklődik. A tárgyalások részletei egyelőre privátak.

17:17: Eric Bailly mellett Victor Lindelöf is a Romában köthet ki, írja a footboltransfers.com. José Mourinho tehát továbbra is szívesen vadászik korábbi játékosaira.

13:10: A Bayer Leverkusen vezérigazgatója megerősítette, hogy a 17 éves spanyol csatár , Iker Bravo szeretne visszatérni Spanyolországba, és az Atleticóban vagy a Real Madridban játszani .

12:09: A Barcelona a nehéz anyagi helyzete miatt több játékosától is próbál megszabadulni. Köztük van Memphis Depay is, aki iránt Fabrizio Romano szerint a Juventus aktívan érdeklődik. A játékossal és az olasz klubbal kapcsolatban kétéves szerződésről beszélnek.

Juventus want to be fast on Memphis Depay deal. No interest from Tottenham, no chance for Turkish clubs. Juve are leading race discussing a two year deal with Memphis' lawyers #Juve



Depay will only accept termination of contract with Barça when he's happy with the proposal. pic.twitter.com/Vn5nFHv8yG