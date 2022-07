Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 27-én:

21:07: A Brighton 50 millió fontot követel Marc Cucurelláért. A Barca-nevelés balszélsőt a Manchester City üldözi, mivel benne látják Zincsenko utódját. A hírek szerint a City már próbálkozott egy 30 milliós ajánlattal, de azt elutasították. A játékos és a klub a személyes feltételekről már megegyezett.

21:01: Hivatalos: A Crystal Palace leigazolta Chris Richards-ot a Bayern Münchentől. A 22 éves amerikai védő ötéves szerződést kötött a PL-résztvevő klubbal.

Welcome to Palace, Chris #CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 27, 2022

20:45: Nincs változás Ronaldo helyzetében. A játékos továbbra is menni akar, kérője azonban nincs. Ten Hag és a United vezetősége szerint a játékos nem eladó és szeretnék ha maradna.

17:25: Hivatalos: Rubén Vinagre az Everton csapatában folytatja, kölcsönben. A kékek a teljes fizetését állják, a játékos pedig alig várja, hogy Lamparddal dolgozhasson.

17:20: Here we go! Megérkezett Fabrizio Romano bejelentése is a Koundé-transzferrel kapcsolatban, mely szerint kézbe csaptak a felek, megvan a szóbeli megállapodás a klubok közt. Már csak a hivatalos bejelentés hiányzik.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. #FCB



Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022

16:06: Már csak az utolsó simítások vannak hátra, hogy Koundé csatlakozzon a Barcához. A klubok közt az egyeztetés a célegyenesbe ért, a személyes feltételekről már a múlt héten megegyezés született.

Barcelona are one step away from signing Jules Koundé. The agreement with Sevilla, close to be completed. Negotiations progressing well, deal finally moving to the last steps. #FCB



Koundé and his agent, waiting after personal terms agreed last weekend. pic.twitter.com/SkyFxYqe9O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022

13:27: Hivatalossá vált, hogy Kim Min Jae csatlakozik a Napolihoz, A szerződés 2025 júniusáig szól majd, további két éves opcióval. A kiadási záradékot 45 millió euróban határozták meg.

Official, confirmed. Kim Min Jae joins Napoli on permanent deal, release clause triggered for €19.5m to Fenerbahçe. #transfers



Contract until June 2025 with option for two more years. Release clause included worth €45m. pic.twitter.com/KpFEi62F14 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022

11.05: Ronaldo továbbra sem találja a helyét. Annak ellenére, hogy Crsitiano Ronaldo nyilvánosan kijelentette, hogy távozni akar a Manchester Unitedtől, jövője továbbra is tisztázatlan. A portugál szupersztár sem a Bayern München sem az Atléticó Madrid személyében nem talált új klubra. Utóbbi klub elnöke, Enrique Cerezo határozottan kijelentette, hogy Ronaldo szerződtetése lehetetlen lenne. Így Ronaldó nem rendelkezik további választási lehetőségekkel, mivel az idei Bajnokok Ligájában játszó többi klub nem jelezte érdeklődését a játékos iránt.

09:20: Bár a Juventus Alvaro Morata szerződtetését helyezte előtérbe, a klub alternatívákat keres arra az esetre, ha nem tudná nyélbe ütni az üzletet. A Sky Sports értesülései szerint a Juve szűkített listájára felkerült a Chelsea-ben játszó Timo Werner és a Manchester United színeiben szereplő Anthony Martial is.

