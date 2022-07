Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 27-én:

16:06: Már csak az utolsó simítások vannak hátra, hogy Koundé csatlakozzon a Barcához. A klubok közt az egyeztetés a célegyenesbe ért, a személyes feltételekről már a múlt héten megegyezés született.

Barcelona are one step away from signing Jules Koundé. The agreement with Sevilla, close to be completed. Negotiations progressing well, deal finally moving to the last steps. #FCB



