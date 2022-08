Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 17-én:

12:50: A Marca újságírójának értesülései szerint Casemiro nem utasította el élből a Manchester United érdeklődését, hanem gondolkodik az esetleges átigazoláson. Jelentős fizetésemelést kapna.

12:45: Busquets helyettese januárban érkezhet a Barcelonához

12:42: A The Athletic szerint Bernardo Silva változtatott a véleményén és szívesen maradna Manchesterben. A Barcelonába igazolása komplikálttá vált az utóbbi napokban, így úgy látta jónak, ha megbarátkozik a helyzettel.

12:25: Lőw Zsolt: Számítunk még 1-2 erősítésre!

11:07: A Newcastle újabb ajánlatot készít elő Joao Pedróért. A 20 éves brazil csatárért egy 20 milliós összeg már elutasításra került, ezt emelhetik tovább a szarkák 30 millió környékére, írja Romano.

11:00: Nicholas Pépé elhagyhatja az Arsenalt. A French Foot Mercator szerint a Nice szívesen visszacsábítaná a szélsőt a francia ligába.

10:58: Joao Félix is a Manchester United jelöltjei közt. Korábban már volt szó Morata és Cunha átigazolásáról is, úgy fest a United az egész matracos-támadóharmadot megkörnyékezi.

10:44: Rekordigazolást ütött nyélbe a Wolves. A farkasok 45+5 millió euóért igazolták le a Sportingtól Matheus Nunest, aki 2027-ig írt alá.

Wolves have completed Matheus Nunes deal, contracts are now signed with Sporting for €45m plus €5m add-ons, club record fee. Medical will be completed in the next hours, as expected - Matheus will sign today. #WWFC



Contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/OMvFlRB4KJ