Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 3-án:

17:38: Cesare Casadei, a Chelsea legújabb célpontja, Romano szerint. Óriási tehetség, aki jelenleg az Inter játékosa. Az első ajánlatot elutasították az olaszok, de a Chelsea tovább próbálkozik.

17:34: Riqui Puig a LA Galaxynál folytatja! Teljes az egyezség, már csak az aláírás hiányzik a szerződésről, amely 3 évre Amerikába helyezi át a fiatal spanyolt.

17:31: Nem csak vásárol a PSG, ugyanis Gini Wijnaldumot sikerült elpasszolniuk. A játékos egy kölcsön keretében a Románál tölti a szezont.

17:28: Alex Telles a Sevillában tölti a következő idényt. A hátvéd egyéves kölcsön keretében érkezik Spanyolországba, vételi opciója nem lesz rá az andalúzoknak.

Documents prepared today for Alex Telles deal. Manchester United and Sevilla are ready to sign before the weekend. Here we go confirmed as reported today morning: loan deal, no buy option. #Sevilla



Telles will undergo medical tests as new Sevilla player soon. #MUFC pic.twitter.com/aO4XKPNl2z