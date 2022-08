Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 24-én:

16:43: A West Ham 40 millió eurós ajánlattal próbálkozik leigazolni a Lyon 24 éves brazil középpályását, Lucas Paquétát.

West Ham working on deal to sign Lucas Paqueta from Lyon. Bid worth about €40m made, no agreement yet but talks advancing over fee & personal terms for 24yo Brazil international midfielder @TheAthleticUK after @skysports_sheth #WHUFC #OlympiqueLyonnais https://t.co/77RpJAORNW

16:21: Derült égből érkezett a hír, miszerint Alexander Isak a Newcastle játékosa lehet. A dolog gyorsan valósággá válhat, ugyanis a játékos és a klubok is megegyezésre jutottak.

Newcastle have already agreed personal terms with Alexander Isak and his agents. Final details discussed on add-ons structure and then deal completed with Real Sociedad, set to be signed. #NUFC



Club record fee for Newcastle, also record sale for Real Sociedad. pic.twitter.com/nUfn0zd7XL