16:30: A The Sun értesülései szerint Cristiano Ronaldo már döntött, távozik a Manchester Unitedtől. „Mondhatni „meglepő” helyen fog kikötni, annak ellenére, hogy Ten Hag még mindig várja, hogy csatlakozzon hozzájuk az előszezonra. Mindeközben CR7 és csapata még mindig csapatot keres a folytatásra.

16:00: A Marca újságírója, Jose Felix Diaz információ szerint Jules Koundé mindenben megegyezett a Chelsea csapatával. A brit sajtó szerint a Chelsea és a Sevilla közötti üzlet 55 millió euró, már csak az orvosi vizsgálatok vannak hátra és a francia védőt hivatalosan is bejelenthetik.

14:45: Jan Oblak az Atlético Madrid kapusa legalább 2023-ig a spanyol klubnál folytatja, miután meghosszabbította szerződését. A kontraktusa része volt a fizetésemelés is, amivel 12 millió eurót fog keresni az eddigi 10 millió euró helyett. A bejelentésre várhatóan a jövő héten kerül sor.

12.25: Az AS Roma megerősítette, hogy a következő szezonban csatlakozik hozzájuk Paulo Dyabala. Az argentin 2025-ig ír alá az olasz klubhoz, szerződése pedig egy kivásárlási záradékot is tartalmaz.

10:48: Pep Guardiola megerősítette Olekszandr Zincsenko távozását. „Az Arsenalhoz megy” – jelentette ki a Man City edzője.

10:14: Xavi továbbra is szeretné megszerezni Bernardo Silvát. Az újságíró, Helena Condis a Cope El Partidazo című rádióműsorában számolt be arról, hogy Xavi Hernandez a Manchester City középpályását, Bernardo Silvát vette szemügyre. A katalán tréner úgy véli, hogy a portugál válogatott játékos tökéletes helyettesítője lesz Frenkie de Jongnak, bár a holland azonban egyelőre nem hajlandó elhagyni a gránátvörös-kékeket.

08:58: Fabrizio Romano arról számolt be, hogy az Arsenal és a Manchester City megállapodott egymással Olekszandr Zincsenko ügyével kapcsolatban. A játékos tegnap már el is hagyta a City csapatát és már csak az orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása van hátra. Az ukrán szerződése várhatóan 2026 júniusáig szól majd.

08.30: Gleison Bremer megérkezett Torinóba. A Juventus és a Torino között megszületett a megállapodás Gleison Bremer ügyében. A brazil középhátvéd 2027 júniusáig írta alá a szerződést, a Torino 41 millió eurós díjat és bónuszokat kap majd érte. A játékos már csak az orvosi vizsgálatra vár, majd hivatalosan is bejelentik.

08:14: Pep Guardiola cáfolta a Neymarral kapcsolatos pletykákat. Korábban felröppent a hír, hogy a PSG felajánlotta a barzilt a Manchester Citynek, és cserébe Bernardo Silvát kérte volna. Guardiola nemrég erre reagált.

"Sajnálom, de ez nem igaz. Az információik nem megfelelőek, Neymar hihetetlen játékos, és az információim szerint egy hihetetlenül kedves srác. De ez nem igaz" - jelentette ki.

